TRAUMATISERT: Travis Barker har fortalt at han var sterkt traumatisert etter flyulykken for 13 år siden. Foto: American Broadcasting Companies,

Flyr igjen for første gang etter dødsulykken

I 2008 overlevde den tidligere Blink 182-artisten Travis Barker en dramatisk flyulykke, da han så vidt reddet seg ut av det brennende flyet. Lørdag fløy Barker igjen for første gang etter ulykken.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

Det skriver flere amerikanske medier, deriblant TMZ og People søndag.

Denne gangen var Barker sammen med kjæresten Kourtney Kardashian, da paret reiste med hennes privatjet til Cabo på lørdag.

Barker har tidligere ved flere anledninger uttalt at han aldri ville fly igjen etter flyulykken i 2008, hvor fire personer omkom. Bare han og DJ-en Adam Goldstein overlevde. Goldstein, som var en god venn av Barker, døde imidlertid av en overdose året etter.

– Når du overlever en slik tragedie, hvor mulighetene var så store for at du ikke skulle overleve, er det ingen som kan bebreide deg for at du aldri vil være med på noe slikt igjen, sa Travis Barker i et intervju med Mens Health i mai i år.

DRAMATISK: Fire omkom. Travis og en kamerat reddet livet så vidt i denne flyulykken ved Columbia Metropolitan Airport i South Carolina. Travis var sterkt forbrent etter ulykken og kjempet i mange år for komme seg på bena igjen. Foto: BRETT FLASHNICK / FR119234 AP

De to musikkartistene kom seg ut av det brennende flyet på egen hånd før redningsmannskapene ankom ulykkesstedet. Deres tilstand var kritisk på grunn av alvorlige brannskader de to pådro seg etter krasjen.

– Jeg hater fly. Min største frykt i livet er å være med på en flyulykke, så da dette skjedde ... Vel, jeg er bare glad for at jeg lever, fortalte kjendistrommisen noen uker ulykken.

Det skulle bli en lang vei for Travis før han var på bena igjen. Han hadde tredjegrads forbrenning på store deler av kroppen.

I det samme intervjuet med Mens Health forteller den tidligere trommeslageren om hvor dypt flyskrekken satt i kroppen hans lenge etterpå.

– Så jeg et fly i lufta, var jeg helt overbevist om at det kom til å krasje, fortalte Travis.

KJÆRESTER: Kourtney Kardashian (42) og Travis Barker (45). Hun er den eldste av Kardashian-søstrene. Foto: Gary A. Vasquez / X02835

I januar skrev amerikanske medier at det lange vennskapet mellom Kourtney Kardashian (42) og Travis Barker (45) skal ha utviklet seg til kjærlighet. Kourtney, den eldste av Kardashian-søstrene, skal da ifølge en rekke medier ha datet Barker i noen måneder.

– Ifølge våre kilder skal Kourtney ha vært svært støttende og aldri presset til Travis Barker til å fly igjen, skriver People.