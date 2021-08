SLETTER BILDER: Jennifer Lopez ser seg ikke tilbake og har ifølge amerikanske People slettet et stort antall bilder av eksen på Instagram. Foto: FABRIZIO BENSCH / X00320

Slettet insta-bilder med eksen

Jennifer Lopez går videre etter bruddet med Alex Rodriguez. Nå skal hun ha slettet et stort antall bilder av og med eksen på Instagram. Hun har også sluttet å følge ham på bildedelingstjenesten.

Av Jørn Pettersen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det skriver People søndag.

I midten av april bekreftet Lopez og Rodriguez i en felles uttalelse at de går hver til sitt.

I kunngjøring til Today.com sa de at de «passer bedre som venner».

«Og det ser vi frem til å være i fortsettelsen», lød det fra eksparet.

LYKKELIGERE TIDER: Jennifer Lopez og eksen Alex Rodriguez fra et bilde tatt i mai 2018. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Men nå har Lopez ifølge People blant annet fjernet en video fra sin instagram-profil av en gigantisk blomsterbukett som hun fikk av Rodriguez på Valentines Day. Hun har også blant annet fjernet bilder av de to tatt under innsettelsen av president Joe Biden.

Det er imidlertid fortsatt bilder av Rodriguez tatt i forbindelse med forskjellige familiesammenhenger. Det er også fortsatt bilder av hans to døtre Ella og Natasha.

People skriver videre at så sent som tidlig på dagen søndag hadde ikke Alex Rodriguez slettet like mange bilder av han og Lopez – og han fulgte henne fortsatt.

Bruddet i april kom etter en periode med intense spekulasjoner i amerikansk presse om knute på tråden.

MED GAMLEKJÆRESTEN: Jennifer Lopez og Ben Affleck Foto: KIM D JOHNSON / AP

Allerede i mai begynte det å sirkulere bilder og spekulasjoner i mediene om at Lopez etter 20 år skal ha tatt opp kontakten med gamle kjæresten Ben Affleck (48) igjen. To måneder senere la hun ut et kyssebilde av de to på Instagram, noe som da ble tolket som en bekreftelse på at de to var et par igjen.