FULL POTT: TV2-anker Simon Nitsche og hans dansepartner Helene Spilling fikk full pott og 30 poeng fra dommerne for både første-, andre- og tredje dans i «Skal vi danse»-finalen.

Simon Nitsche vant «Skal vi danse» 2021

FORNEBU (VG) TV2s sportsanker Simon Nitsche (29) vant «Skal vi danse» 2021. Publikumsstemmene avgjorde resultatet etter at dommerne ga begge parene 90 poeng og maksimal poengsum.

Begge parene, både Simon Nitsche og Helene Spilling samt Magnus Moan og Ewa Trela fulgte opp maks-poengsummen på 30 poeng fra første dans med samme sum både i dans to og tre.

– Dette er noe av det vakreste jeg har sett, sa fagdommer Merete Mørk Lingjærde, mens hennes kollega Trine Dehli Cleve reiste seg til en enslig stående applaus, etter Nitsches andre dans.

- Dette er den beste av alle sammen. Helt magisk å se på. Internasjonal kvalitet, sa dommer Morten Hegseth.

Magnus Moan og Ewa Trela fulgte opp sin andre dans med en fyrrig Paso doble der Moan var matadoren mens Trela var «kappen» iført en knallrød kjole.

– Du er en kriger. Dette var så rått! utbrøt dommer Morten Hegseth før dommerne viftet med tre tiere på sine poengskilt for fjerde gang i kveld.

VANT PUBLIKUM: Simon Nitsche og hans dansepartner Helene Spilling imponerte med luftige løft i «Skal vi danse»-finalen. Innsatsen holdt til seier etter at publikum avgjorde finalen med sine stemmer etter at dommerne ga begge par 90 poeng.

Den første dansen i det glitrende, fargesprakende dansestudioet på Fornebu ble fulgt ringside av de tidligere deltagerne i dansekonkurransen som har pågått i 12 uker.

Simon og Helene startet med en cha-cha-cha. Dommer Trine Dehli Cleve mente Nitsche leverte en «helt utrolig flott dans», mens meddommer Morten Hegseth mente han danset som en vinner.

Det ble full pott og 30 poeng fra dommerne til Nitsche, som danset sin siste latin-dans med sin proffpartner Helene Spilling i denne konkurransen.

– Jeg har så utrolig lyst på den pokalen. Det er ingenting annet jeg har mer lyst på enn den pokalen, sa en finaleklar Simon Nitsche før første dans.

FULL POTT: Kombinertløper Magnus Moan fikk også 30 poeng og maks poenguttelling for sin første dans - en salsa sammen med partner Ewa Trela. Moan imponerte som vanlig med høye løft av sin proffpartner.

– Det er en surrealistisk drøm å stå i finalen. Vi skal lage et vanvittig show, kvitterte Magnus Moan.

Han kastet seg ut i en heftig salsa i sin første dans. Med hoftebevegelser og luftige løft var det lite som minnet om trøndersk DDE-tramping på lokalet.

– Du er jo som en latinamerikansk Gud, karakteriserte dommer Hegseth, selv trønder med stor sans for bevegelsene til den nesten to meter lange skiløperen.

Moan ble også belønnet med tre tiere.

– Jeg kjenner på nervene. Tenk at vi er i finalen i «Skal vi Danse», for meg er det veldig overraskende, uttalte kombinertløper-veteranen før finalen.

Dommer Morten Hegseth, iført silkedress i sølv for anledningen, slo an tonen før første dans med å si at han gledet seg vilt til en konkurranse uten at noen skulle slås ut.

