Spotify skal innføre coronamerking

Spotify-sjef Daniel Ek varsler tre endringer på musikk- og podkastplattformen etter bråket som involverer Joe Rogan, Neil Young og Joni Mitchell. Coronamerking trer i kraft i løpet av få dager.

I et innlegg skriver Ek at de internt lenge har hatt regler for hva som er akseptabelt og ikke akseptabelt på plattformen. Han tar selvkritikk for at det ikke har vært åpenhet om reglene.

– Basert på tilbakemeldinger de siste ukene har det blitt klart for meg at vi har en plikt til å gjøre mer for å gi balanse og tilgang til bredt akseptert informasjon fra medisinske og vitenskapelige miljøer som leder oss gjennom disse spesielle tider.

Ek varsler i hovedsak tre endringer på plattformen.

Selskapet kommer til å publisere retningslinjer for bruk av plattformen. Retningslinjene har i flere år vært brukt internt, men det er først nå det blir offentliggjort ifølge selskapet.

Spotify skal også innføre en form for coronamerking. De vil merke alle podkastepisoder som inkluderer en diskusjon om covid-19 og henvise brukere til et informasjonssenter, lignende det som er blant annet på Instagram og Facebook fra før. Endringen skal tre i kraft løpet av få dager.

Selskapet varsler også at de vil klargjøre retningslinjer overfor innholdsskapere om hva som er akseptabelt og hjelpe dem til å forstå at de vil holdes til ansvar for det de publiserer, ifølge Spotify.

Ut mot sensur

De siste dagene har det stormet rundt Spotify etter at rockestjernen Neil Young valgte å ta bort all sin musikk fra plattformen i protest mot podkasten til Joe Rogan.

Young har reagert på innhold i podkasten som han betegner som feilinformasjon om coronapandemien og vaksiner.

Lørdag ble det kjent at også Joni Mitchell fjerner musikken sin fra Spotify i solidaritet med Young.

Ek sier at han personlig er sterkt uenig i mange meninger som kommer til uttrykk på Spotify. Det er viktig at innholdsskapere får uttrykke seg, samtidig som man må balansere det med brukeres trygghet, sier Ek.

– I denne rollen er det viktig for meg at vi ikke inntar en posisjon hvor vi sensurerer innhold, samtidig som vi sørger for at det er regler på plass og konsekvenser for dem som bryter dem, sier Ek.

Kontroversiell

MMA-eksperten og programlederen Rogan har en populær podkast hvor han intervjuer eksperter, kjendiser og eksentriske personligheter om et vidt spenn av temaer. Han har blitt kontroversiell for en del av sine uttalelser om coronaviruset og vaksiner.

Rogan har rundt 11 millioner avspillinger på Spotify per episode. Det gjør podkasten til en av verdens største. Han har en eksklusiv avtale med Spotify verdt mer enn 100 millioner dollar, tilsvarende over 850 millioner kroner etter dagens kurs.

Til tross for at Young har blitt 76 år gammel, har han fortsatt seks millioner månedlige avspillinger og dermed en betydelig påvirkningskraft. Han er ønsket velkommen tilbake av Spotify dersom han vil.

Tidligere i januar gikk 270 helsearbeidere og forskere ut mot Spotify i et opprop, omtalt i Rolling Stone. Det var særlig én aktuell episode av Rogans podkast om vaksiner som skapte reaksjoner.

Forskerne ba Spotify ta avstand fra feilinformasjon og konspirasjonsteorier på deres plattformer etter at episoden var publisert.

RETTELSE: I en tidligere versjon av saken sto det at Joe Rogan har rundt 11 millioner avspillinger på Spotify per måned. Det riktige er at han har rundt 11 millioner avspillinger per episode. Dette ble endret 30. januar 2022, klokken 23.51.