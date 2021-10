Isabel Raad er en av Norges største influencere. Nå saksøker hun kommunen hun vokste opp i.

Rettsdokumenter: Bokprosjekt ga grunnlag for søksmål mot hjemkommunen

Isabel Raad (27) krever erstatning fra hjemkommunen for manglende oppfølging fra barnevernstjenesten. Randaberg kommune mener saken er foreldet.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Bakgrunnen for at saksøkerne besluttet å fremme et krav mot barnevernstjenesten var fordi de i forbindelse med Isabel sitt bokprosjekt ble klar over i hvilken grad barnevernstjenesten hadde sviktet» heter det i et sluttinnlegg sendt fra Isabel Raads advokat til Sør-Rogaland tingrett.

I april ble det kjent at influencer Isabel Raad saksøker Randaberg for manglende oppfølging fra barnevernstjenesten. I sluttinnleggene kommer det frem at Raad krever oppreisning for dette.

Saken skal opp i Stavanger tingrett 18. og 19. oktober. I rettspapirene opplyses det om at det er besluttet at saken deles opp, slik at det kun vil være spørsmålet om foreldelse som vil bli behandlet under denne hovedforhandlingen.

Retten vil derfor ikke i denne omgang ta stilling til om barnevernstjenesten sviktet under oppveksten til Raad, og sluttinnlegget avgrenses kun til å ta for seg spørsmålet om foreldelse.

VG har vært i kontakt med Raads advokat, Alexander Nyheim Jenssen, og kommunens advokat, Carl Aasland Jerstad. De har ingen ytterligere kommentar til denne saken.

Kommunen mener at saken er foreldet, og at Raad hadde eller burde ha skaffet seg nødvendig kunnskap om både skaden og den ansvarlige lenge forut foreldelsesfrist 22. februar 2018.

Kommunen anfører derfor at Raad ikke kan kreve erstatning, noe Raad og hennes advokat er uenig i, ifølge sluttinnlegget.

De viser til at Raad innhentet barnevernsdokumenter i forbindelse med sitt bokprosjekt høsten 2018.

«Det var først etter dette at hun og hennes søster ble klar over at barnevernstjenesten hadde sviktet i en slik grad at det ga grunnlag for å fremme et krav om erstatning.»

I rettsdokumentene er også søsteren til Raad oppført som saksøker.

Influenceren har tidligere snakket mye om oppveksten i Randaberg kommune.

I episode åtte av hennes første sesong av «Isabel» på TV 2 var hun åpen om sin frustrasjon rundt hjemkommunenes håndtering av hennes oppvekst. Det har også vært et tema i hennes bok «Shirog – jenta jeg en gang var» som kom ut i 2018.

I mars la hun ut flere innlegg på Instastory hvor det blant annet sto:

«Jeg og søsteren min har valgt å ta en sak videre, og kanskje blir det rettssak dette året. Ta opp kampen for lille Shirog (Isabel Raads tidligere fornavn, journ.anm.) har alltid vært viktig for meg, men også noe av det skumleste jeg kan tenke meg. Det er skummelt å begynne å grave i vanvittig dype sår og minner som jeg i alle år har jobbet så hardt for å fortrenge.»