HJEMMEKONTOR: Synne Vo venter på at pastavannet skal koke.

Ukens låter: Eminem, David Bowie og Synne Vo

... pluss et par danselåter som gjenreiser livsgleden: Her er noen av låtene du bør lytte til – og noen du bør unngå – denne helgen.

Av Marius Asp

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Skylar Grey, Eminem, Polo G & Mozzy – «Last One Standing»

Med «Last One Standing» sørger Eminem-protesjeen Skylar Grey for å lydlegge rulleteksten til Marvel-filmen «Venom: Let There Be Carnage», som treffer norske kinoer i november. Det er bare å krysse fingrene for at filmen er bedre enn låten, for dette – humørløs blockbuster-rap som drives frem av «dramatiske» strykere – er syltynne greier. Refrenget? I beste fall generisk. Mest engasjerende vers? Polo G. At Eminem orker å holde det gående med disse teknisk avanserte, men steindøde rimmønstrene sine, er en gåte. Det høres bokstavelig talt ut som om han har spilt inn verset sitt godt plantet under dynen.

Molly Sandén – «Vi ska aldrig gå hem»

Gjenåpningseuforien har nådd Sverige – i det minste etter denne dansepop-karamellen fra Molly Sandén å dømme. Tidligere denne uken fremførte hun «Vi ska aldrig gå hem» på fire forskjellige klubber i Stockholm på en kveld, og det er grunn til å tro at stemningen må ha vært god. «Om natten dör så dör jag med/ låt grannarna få höra det» er en krigserklæring på vegne av unge romantikere, og Sandén befester sin posisjon som svenskenes kanskje stødigste aktør innen sjangeren «ukomplisert pop med personlighet».

Remi Wolf – «Anthony Kiedis»

Palo Alto-sangeren Remi Wolf opererer i grenselandet mellom energisk og enerverende, men faller ofte ned på rett side. Så også på «Anthony Kiedis», som umiddelbart kan minne om en mer musikalsk Lily Allen, men som kanskje snarere befinner seg i samme tradisjon som Bran Van 3000s enslige 1997-hit «Drinking in L.A.» og lignende sommervidundre. Dypt er dette slettes ikke, og låten kommer minst to måneder for sent, men kombinasjonen av en underfundig tekst og en nådeløst effektiv melodi tåler noen runder i festlig lag.

Synne Vo – «Spagetti for to»

TikTok-tilstedeværelse, Astrid S-gjendikter, «Idol»-deltager og «Børning 3»-komponist: Gudbrandsdølen Synne Vo(rkinn) har rukket en hel del i løpet av sine 22 år på kloden, og mye tyder på at hun har langt større ting i vente. «Spagetti for to» er en innsmigrende låt om hverdagens kjærlighetstrøbbel – spagettien for to har blitt kald, men hjertet banker håpefullt for at det finnes en fremtid likevel. Teksten treffer, musikalsk blir det en anelse tann- og fantasiløst. Synd, for utgangspunktet er lovende.

Diplo, Paul Woolford og Kareen Lomax – «Promises»

Hm, kanskje det er noen dråper sommer igjen i tuben likevel? Denne euforiske houselåten tangerer i alle fall Disclosures beste øyeblikk. Diplo har i all sannhet gjort mye rart det siste tiåret, men her har han med seg Paul Woolford bak spakene og – langt viktigere – den strålende Atlanta-sangeren Kareen Lomax i inspirert modus foran mikrofonen. Resultatet er et stykke tidløs klubbmusikk som kunne og burde vart tre ganger lenger enn sine tilmålte tre minutter og 21 sekunder. Minst.

Arizona Zervas – «C U L8R»

Hva får du hvis du putter Justin Bieber, Migos, Future og Post Malone i en blender og skrur den opp til maks hastighet, slik alle tilløp til individuelle særpreg moses kjapt og brutalt? Det nærmeste vi kommer noe svar på denne nokså utrivelige gåten er trolig den amerikanske viralrapperen Arizona Zervas, som i dag er ute med singelen «C U L8R» (sukk). Lykke til med å finne en eneste original tekstlinje, melodisk detalj eller lyd, for den saks skyld, i denne opportunistiske sausen av en låt.

David Bowie – «You’ve Got a Habit of Leaving»

Si hei til første smakebit fra det «tapte» Bowie-albumet «Toy», som plateselskapet satte ned foten for å sjokklansere i 2001. Skiva består først og fremst av nye versjoner av gamle låter, spilt inn i en kreativ r (apt) us. Det høres på «You’ve Got a Habit of Leaving», som opprinnelig ble gitt ut i 1965 under navnet Davy Jones & The Lower Thirds. Den keitete og litt fattigslige The Who-vibben fra originalen er erstattet med bittersødmen som kommer med voksenlivet, samt en kvalitetsøkning i alle vesentlige ledd. Ikke essensiell Bowie, men med nok lekenhet og overskudd til å løfte en hvilken som helst regntung høstdag.