OVERRASKET: At rapperen selv sto i skranken kom nok uventet for restaurantgjestene.

Serverte mammas spaghetti

Spaghettien ble servert av superstjernen selv da restauranten hans åpnet.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: Nå nettopp

Marshall Bruce Mathers III (48), eller bedre kjent som Eminem, sto selv i vinduet da restauranten hans åpnet i hjembyen Detroit torsdag.

Eminem ble raskt gjenkjent av fans som delte bilder av Eminem som delte ut mat fra menyen, skriver CNN.

Menyen er enkel, og består av spaghetti, med og uten kjøttboller, og en spaghetti-sandwich.

les også Rocker Mark Hoppus: – Jeg er kreftfri

Restauranten har fått navnet «Mom’s spaghetti», som er en referanse til den velkjente hitlåten «Lose yourself» fra 2002.

«His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti.»

De aktuelle strofene huskes nok også godt fra dramafilmen «8 Mile» der han også spiller hovedrollen.

Sangen vant en Oscar for beste originale sang, og Eminem ble den første rapperen til å vinne i den kategorien.

Dette er ikke første gangen mammas spaghetti har vært for salg - NPR skriver at restauranten startet som en pop-up i 2017.

«Mom’s spaghetti» har også dukket opp på flere av Eminems konserter siden da, og leverte mat til helsearbeidere og vaksinatører i Detroit under pandemien, heter det i en pressemelding.

I en uttalelse gjengitt av NPR sier Eminems manager Paul Rosenberg at responsen fra fansen har vært positiv.

– De tidligere pop-upene var virkelig en test for hvorvidt det var interesse og entusiasme for et «Mom’s spaghetti»-sted som var åpent året rundt.

Eminem har sanket inn en rekke priser gjennom tidende, blant annet 15 Grammy-priser, og 17 Billboard Music Awards.

Da Rolling Stones Magazine satte sammen sin liste over de 100 største artistene gjennom tidende på midten av 2000-tallet havnet Eminem på 82. plass.