HACKET EKSKJÆRESTEN: Prins Harrys tidligere kjæreste Chelsy Davy skal ha blitt hacket da de to var sammen. Her fotografert i 2009 under en rugbykamp mellom England og Australia.

Privatetterforsker ber om unnskyldning til prins Harry

Privatetterforskeren Gavin Burrows innrømmer å ha hacket prins Harrys tidligere kjæreste og gått gjennom hennes sosiale medier.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det skriver People Magazine.

Ekskjæresten er navngitt som prinsens tidligere flamme Chelsy Davy, og Burrows beklager nå for å ha vært en del av en «skånselløs» mediekultur som «frarøvet» Prins Harry et normalt liv som ung.

Dette kommer frem i BBC-programmet «The Princes and the Press», en dokumentar som handler om de to prinsebrødrene William og Harrys forhold til mediene.

– Jeg var i utgangspunktet en del av en gruppe mennesker som frarøvet ham de vanlige tenårene hans, uttaler Burrows i programmet.

BRUDD: Chelsy Davy var prins Harrys av-og-på-kjæreste i seks år før de gikk hver til sitt i 2011.

Han forteller at det foregikk mye hacking av telefonsvarere og overvåkning av ekskjærestens telefon. Chelsy Davy datet prinsen av og på i seks år frem til 2011.

Ifølge Burrows var det grådighet og kokainavhengighet som fikk ham til å hacke telefonen.

Kongehusredaktøren i Sunday Times, Roya Nikkah, sier i dokumentaren at Harry skal ha bekymret seg sterkt for å ikke klare å finne en kjæreste som ville takle presset ved å være fritt vilt for mediene.

– Når du dater eller vurderer å gifte deg med et medlem av kongehuset er mengden av granskingen du må tåle enorm, uttaler redaktøren.

– Harrys tidligere forhold med Chelsy Davy og Cressida Bonas ... En grunn til at ingen av disse forholdene holdt hele veien er fordi ingen av dem ønsket å leve med å være under lupen.

Mens Harrys venner giftet seg og fikk barn, skal prins Harry ifølge Nikkah ha uroet seg mye over hvordan det ville gå med ham selv og kjærligheten.

Da nyheten ble kjent om at prinsen hadde blitt sammen med daværende «Suits»-skuespiller Meghan Markle, utløste dette en bølge av hat og sjikane – spesielt mot Meghan.

KJÆRLIGHETEN VANT: Prins Harry og hertuginne Megan bor i dag i Santa Barbara i California med sine to barn.

Nylig åpnet prins Harry opp om sin egen erfaring med feilinformasjon som blir spredd via Internett.

– Feilinformasjon er en global humanitær krise, uttalte prins Harry under Wired magazines RE-WIRED-panel tidligere i november.

– Jeg har følt det personlig opp gjennom årene, og nå ser jeg det skje globalt. Det skumleste med det er at du ikke trenger å være online for å bli påvirket. Det er viktig å erkjenne at dette problemet ikke startet med sosiale medier. Jeg lærte fra en veldig tidlig alder at motivene for publisering ikke nødvendigvis harmonerer med sannheten.