UTESTENGT: Influencer Andrew Tate får ikke lenger publisere videoene sine på TikTok.

TikTok utestenger Andrew Tate

Det tidligere kickbokseren og influenceren er utestengt fra nok et sosialt medium.

Forrige uke ble Andrew Tate utestengt fra Instagram og Facebook. Selskapet Meta sier at de fjernet Tate fra plattformene grunnet brudd på deres retningslinjer vedrørende farlige organisasjoner og individer, uten at de kommer med noen detaljer utover dette, meldte BBC.

I løpet av måneder har Tate blitt en av verdens mektigste influencere.

Tate skal ha hatt 4.700.000 følgere på Instagram da kontoen hans ble fjernet.

Nå er også profilen fjernet fra TikTok. Det bekrefter TikTok i en uttalelse til The Washington Post.

Brøt disse retningslinjene

En representant for TikTok sier til The Washington Post at kontoen til Tate har blitt fjernet fordi den bryter med selskapets retningslinjer. Ifølge TikTok skal Tate ha publisert innhold som angriper, truer og oppfordrer til vold mot, eller på andre måter dehumaniserer et individ eller en gruppe, og at bruddene handler om blant annet kjønn.

Med utsagn flere mener er langt under beltestedet, har Tate milliarder av visninger.

POPULÆR: Andrew Tate har med sine kontroversielle videoer blitt svært populær på sosiale medier.

At moderne vestlige samfunn feminiserer mennene, polygami er kun akseptabelt for menn og at arrangert ekteskap burde normaliseres er blant påstandene til internett-sensasjonen. Målgruppen er unge menn på nett.

På det som av flere omtales som en utspekulert måte, har den kontroversielle britisk-amerikanske entreprenøren og profesjonelle kickbokseren tatt over hundretusenvis av feeder.

Tates innhold når høye seertall takket være hans kontroversielle meninger og uttalelser, skriver magasinet Esquire.