Slottet vannet plenen – til tross for vannmangel-frykt

Oslo kommune frykter vannmangel og oppfordrer alle byens innbyggere til å spare vann. Mandag kveld sto likevel flere vannspredere på i Slottsparken.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Mandag morgen klokken 09.28 gikk Oslo kommune ut med en oppfordring til byens innbyggere om å spare vann der de kan:

Som for eksempel: Kortere dusjer, ikke la kranen renne mens du pusser tennene, spar klesvasken til vaskemaskinen blir helt full, bruk den «lille knappen» på toalettet når du trekker ned – og noe av det viktigste i denne sammenhengen:

– Ikke vann gressplenen.

Det gjør ikke noe om gressplenen blir litt gul. Den klarer seg uansett, skriver Oslo kommune på sine nettsider.

Til tross for denne meldingen som ble lagt ut mandag morgen var flere vannspredere likevel slått på i Slottsparken utenfor Slottet i Oslo samme kveld.

VG får opplyst i en e-post fra Sven Gjeruldsen, assisterende kommunikasjonssjef ved Slottet, at vanningen i Slottsparken ble startet før henstillingen om å unngå vanning kom.

– Den er nå avsluttet. Vi har vannet plenene i en kort tid for at parken skal tåle de store folkemengdene på 17. mai, skriver Gjeruldsen.

– Hvorfor pågikk vanningen i mange timer etter at oppfordringen fra kommunen gikk ut klokken 09.28?

Gjeruldsen gjentar i en e-post at de vannet plenene i kort tid for at for at parken skal tåle folkemengden på nasjonaldagen

– Men vi avsluttet vanningen i løpet av natt til i dag, opplyser han.

Første tiltaksnivå

Kommunen etterlater ingen tvil om hvorfor det er viktig å droppe vanning av gressplen akkurat nå:

«En vannspreder bruker mellom 1000 og 1500 liter per time. Det vil si at på en time bruker en standard vannspreder cirka like mye vann som 10 personer bruker på et helt døgn. Om vi lar sprederen stå på et helt døgn, så har en eneste vannspreder brukt like mye vann som 240 personer på tilsvarende tid».

Kommunen understreker at dette foreløpig kun er en anbefaling om å spare på vannet, altså er man på tiltaksnivå én. Men på det som kommunen omtaler som tiltaksnivå 2, vil det kunne bli restriksjoner på vanning av hage og grøntområder, bilvask og bruk av fontener eksempelvis.

Vernet kulturminne

Slottsparken er et vernet kulturminne og forvaltes av Slottets gartnere, heter det på kongehusets hjemmeside.

Slottsparken omgir Slottet på alle kanter, og på nettsidene står det at det er en av hovedstadens første, store parker, og at den preges av «grønne gressbakker, blomstrende enger, fargerike staudefelt og velvoksne trær.»

Hoveddelen av parken er åpen for publikum hele året.

SLOTTSPARKEN: Mandag kveld ble plenen vannet

I slutten av januar gikk kommunen ut og ba folk om å spare på vannet for å unngå vannmangel. VG skrev i slutten av april at Oslo 700.000 innbyggere ikke hadde fulgt oppfordringen.

I tillegg kunne man kan se på Maridalsvannet, som er hovedstadens drikkevannskilde, at det ikke hadde regnet på lenge. Vannstanden i Maridalsvannet var 21. april nede i 67 prosent, mot 88 prosent som er vanlig på den tiden av året.

Oslo måtte derfor få hjelp fra nabokommunene for å forsyne innbyggerne med nok vann.