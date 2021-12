forrige

fullskjerm neste ÅRLIG GAVE: Det norske juletreet ble plassert på Trafalgar Square 30. november. 1 av 2 Foto: James Manning / PA Wire

Norsk juletre i London mobbes på Twitter

Engelskmennene er ikke fornøyd med årets juletre fra Norge. Kritikken hagler i sosiale medier.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Londons juletre i 2021 er den mest shabby og bedrøvelige gaven jeg har sett noensinne», skriver politiker David Kurten til sine 83.000 følgere på Twitter.

Blant kommentarene under posten, er denne – som er uvisst om er ironisk eller ikke:

«Så vidt jeg forstår, er dette en gave fra det norske folk? Hvordan våger du å være så utakknemlig og kritisk når det gjelder en gave? Tusen takk, Norge!».

Men Kurten er ikke alene om å være misfornøyd. Flere tvitrer om skuffelse og overraskelse over treet som skal tennes offisielt torsdag 2. desember.

«Hvor er resten av treet? Eller som en tegneserieskikkelse ville uttrykt det: «Verste juletre noensinne»», skriver en mann:

En kvinne spør London-beboerne:

«Hva har skjedd med juletreet deres?»

En annen spør: «Ble treet ranet på vei over?».

«Halvdødt! Hvem i all verden plukker ut disse?», spør en mann.

Hvert år siden 1947 har Oslo by sendt et juletre i gave til London, som takk for britenes hjelp under andre verdenskrig. Og hvert år får treet plass på Trafalgar Square etter å ha blitt skipet over Nordsjøen.

ØSTMARKA: Det norske treet før det ble hugget.

Granen kommer fra Østmarka.

– Treet er et symbol på at vi trenger hverandre og må være der for hverandre. Gaven til Londons innbyggere er valgt ut og gitt med mye kjærlighet og mye omtanke. Jeg håper den blir tatt imot som et symbol på vennskap, solidaritet, håp og fred, uttalte Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) i en pressemelding i november.

Andrew Smith, Lord Mayor of Westminster, ordfører Borgen og den britiske ambassadøren til Norge, Richard Wood, var til stede da treet ble felt i forrige måned.

«Kan noen bekrefte om dette er sant eller ikke? Denne trehaugen kan vel ikke være juletreet i London!» skriver en vantro tvitrer, som fleiper om at dette må bety at «julen i London er avlyst».

Årets juletre har visse fellestrekk med treet Norge sendte over i 2019 – og som også fikk motbør.

Noen tvitrere deler bilde uten å si hva de mener om årets tre. Som han her, som uansett takker den norske regjeringen for gaven: