ETT ÅR: Lilibet hadde bursdag lørdag.

Prins Harry og hertuginne Meghan viser frem Lilibet

Endelig får britene og resten av verden se bilde av parets yngste barn.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mandag kveld slapp de et ferskt bilde av datteren som fylte ett år lørdag 4. juni.

Med unntak av et julekort har Harry og Meghan ikke før nå delt noe portrett av datteren. På det nye offisielle bildet er den smilende jenta på gresset iført blå sommerkjole og hvit sløyfe i håret.

Bildet er tatt på Frogmore Cottage, som Meghan og Harry har beholdt etter at de flyttet ut av landet.

I forbindelse med feiringen av dronning Elizabeths 70 år på tronen har prins Harry (37) og Meghan (40) for første gang tatt med datteren Lilibeth (1) til England. Også sønnen Archie (3) er med.

En pressetalsperson uttaler at Harry og Meghan er «svært rørt av de talløse bursdagshilsenene til datteren, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor».

Akkurat som broren Archie har Lilibet arvet farens røde hår.

VISTE SEG: Hertuginne Meghan og prins Harry hånd i hånd til gudstjeneste fredag. Der var ikke barna med.

Lilibet er oppkalt etter oldemoren, dronning Elizabeth II, som ikke klarte å uttale navnet sitt som barn og derfor ble hetende «Lilibet» som kallenavn. Mellomnavnet sitt har Lilibet Diana fra sin avdøde farmor, prinsesse Diana.

Etter to år med stor turbulens internt i familien, har prins Harry og hertuginne Meghan altså blitt gjenforent med Harrys familie i anledning platinajubileet til dronning Elizabeth.

Dette er første gangen dronning Elizabeth og de andre i kongefamilien har fått møte Lilibet. Prins Harry har besøkt hjemlandet et par ganger siden han flyttet, og hertuginne Meghan var også nylig innom på snarvisitt – for første gang på to år.

Harry og Meghans eldste barn, Archie (3), ble født i England. Dronningen rakk dermed å bli kjent med ham før Harry og Meghan løsrev seg fra kongehuset og flyttet til USA på nyåret i 2020.

Hvor lenge Harry og Meghan blir i England, er ikke kjent.

Dronning Elizabeth har 12 oldebarn, og Lilibet er det nest yngste. Prinsesse Beatrice, prins Harry og prins Williams kusine, fødte en datter i oktober i fjor – fire måneder etter at Lilibet kom til verden.

Platinajubileet varte fire dager til ende, og selv om dronningen ble sliten etter første dag med tett program og derfor måtte stå over mye annet, uttrykte hun mandag stor takknemlighet for feiringen.

«Jeg er ydmyk og dypt rørt», skrev hun.