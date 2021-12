SISTE DAG I RETTEN: Tirsdag skal aktor legge ned påstand om straff for tiltalte.

Voldtektstiltalt realitydeltager i retten: − Jeg fikk meldinger om at folk skulle drepe meg

Mannen, som har vært deltager i et kjent norsk realityprogram, nekter straffskyld.

Ifølge tiltalen skal han ha skaffet seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd. Han skal ha slått fornærmede i ansiktet to ganger, og er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med barn mellom 14 år og 16 år.

Mannen nekter straffskyld, og har nektet for at han og fornærmede har hatt seksuell kontakt.

Tirsdag er tredje og siste dag i retten. VG følger saken over videolink.

Tiltalte ønsker å gi en tilleggsforklaring før aktor går i gang med sin prosedyre. Han forteller hvordan medieoppmerksomheten har påvirket ham, og han trekker frem at han har blitt navngitt av noen aviser.

– Etter at det kom ut så har jeg ikke klart å spise, jeg har av og til spydd opp mat. For det avisen gjorde var å forhåndsdømme som tilsa at jeg ikke følte jeg var den jeg var. Jeg måtte skru av alle kommentarer på alle sosiale plattformer, for jeg fikk meldinger om at folk skulle drepe meg og sa jeg var pedofil.

Han forteller at han har anmeldt trusler, men at disse sakene har blitt henlagt. Han tørker tårer med papir.

– Jeg har prøvd å søke jobb, men jeg får bare avslag. Med en gang du søker på meg så kommer jeg opp og jeg er en voldtektsmann. Jeg synes ikke det er rettferdig.

Ulike forklaringer

Torsdag forklarte fornærmede og tiltalte seg. De to hadde svært ulike forklaringer.

Det er ingen tekniske bevis eller vitner til selve hendelsen, og det er bestridt om tiltalte og fornærmede har hatt seksuell omgang.

Fornærmede forklarte at det var hun møtte tiltalte via snapchat. Det var hun, tiltalte og en kompis av tiltalte som var til stede på vorspielet den aktuelle kvelden, og hun sa det ble kyssing under drikkelek.

Sa hun ble slått

Tiltalte sa det ikke var kyssing under drikkelek, og at de møttes via datingappen Tinder. Ettersom det er aldersgrense på appen antok han at fornærmede var 18 år. Fornærmede nektet for at hun hadde tinder.

Hun sa at hun og tiltalte deretter bestemte seg for å gå inn på et soverom og ha samleie. Hun sa dette var ønsket fra hennes side.

Det var senere samme kveld hendelsen beskrevet i tiltalen skal ha skjedd. Fornærmede sa de hadde samleie mot hennes vilje, og at hun ble slått i ansiktet med knyttet neve. Dette nektet tiltalte for.

Dagen etter hendelsen var fornærmede på overgrepsmottaket. Det ble ikke gjort tekniske funn som knytter tiltalte til fornærmede. Fornærmede fikk i ettertid traumebehandling som følge av hendelsen.

Redd han var voldelig

Et vitne som forklarte seg fredag er en person som tidligere har hatt status som fornærmet i en annen voldtektssak mot tiltalte, som er henlagt.

Hun sa i sin vitneforklaring at hun og tiltalte periodevis har hatt et seksuelt forhold, og at det startet ved at de to møttes på et utested. Aktor spurte flere spørsmål knyttet til deres seksuelle forhold. Vitnet beskrev det som «skummelt».

Aktor bekreftet til VG i forkant av rettssaken at tiltalte i utgangspunktet var siktet og ble etterforsket for to forhold av voldtekt, hvor begge anmeldelsene kom i forkant av TV-innspillingen.

Aktor understrekte i retten torsdag:

– Den saken er henlagt. Det er viktig å understreke at han er å anses som uskyldig for det forholdet.