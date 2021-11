NULLET AV KULTURRÅDET: Stina Talling - kjent både fra scenen, fra BlimE!, som youtuber/influenser og her som delfinalist i årets Melodi Grand Prix - opplever å bli nektet corona-støtte fra Kulturrådet, selv om andre artister har fått støtte for de samme arrangementene som hun har søkt på. - Saksbehandlingen bærer preg av totalt tunnelsyn. Dette gir jeg meg aldri på - dette skal frem i lyset, sier moren Janne Talling som har kjempet datterens kamp i over ett år nå.

Om Kulturrådet: − Skandaløs behandling

I over ett år har Janne Talling fra Sotra bygd opp en voldsom frustrasjon over behandlingen hun har blitt møtt med av Kulturrådet etter flere avslag på coronastøtte til datteren – artisten, youtuberen og BlimE!-kjendisen Stina Talling (18).

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Janne Talling kan nemlig dokumentere at andre artister og bandmedlemmer, samt bookingselskapet hennes, har fått coronastøtte for nøyaktig de samme arrangementene der Stina Talling har fått avslag. Det vil ikke Kulturrådet høre på, ifølge henne.

– Jeg føler at jeg har blitt utsatt for en vegg av motvilje og en skandaløs behandling som vitner om at Kulturrådet ikke har forstått intensjonen bak kompensasjonsordningen. Som artist er Stina i kjernen av kultursektoren. Alt hun skulle gjøre i 2020 ble avlyst. Hun har ikke fått en krone i kompensasjon, sier Janne Talling, som er jurist av yrke.

Dette har skjedd: Først ble det avslag i Kulturrådet, så klage. Nytt avslag i Kulturrådet, søknaden oversendt Klagenemnda. Deretter opphevelse av avslaget i Klagenemnda, slik at søknaden sendes tilbake Kulturrådet for ny behandling. Nytt avslag i Kulturrådet.

Nå skal Kulturrådet saksbehandle Stina Tallings sak for fjerde gang.

– Kulturrådet fremstår desperate etter å opprettholde avslaget. De viser ingen evne eller ønske om å vurdere saken på ny. Hver gang jeg fremlegger nye opplysninger som slår i hjel Kulturrådets vurderinger, ignoreres dette fullstendig, sier Janne Talling.

FRUSTRERT MOR: Janne Talling har enn så lenge også figurert som manager for datteren Stina, som har vært youtuber siden hun var ti år. I dag har kanalen hennes 88.000 abonnenter. Stina Talling hadde også BlimE!-låten i 2019 og hele familien Talling medvirket i dokumentaren «Tenåringssjokket» som gikk på NRK i 2018. Stina Talling deltok også i årets Melodi Grand Prix med «Elevate».

Kulturrådet avsto altså fra å gjøre om sitt vedtak som Klagenemnda opphevet på grunn av feil saksbehandling. Feil saksbehandling var også årsaken til at Klagenemnda opphevet Kulturrådets avslag på Viva Bavaria AS’ oktoberfest som VG skrev om sist helg.

Både her og i Stina Tallings tilfelle trekker Klagenemnda frem prinsipper innen forvaltningen som at «like tilfeller skal behandles likt», samt de «ulovfestede reglene om forbud mot usaklig forskjellsbehandling».

Det er disse to føringene fra Klagenemnda til Kulturrådet som også er hovedgrunnlaget for Janne Tallings kamp mot Kulturrådet.

VIL BLIME: I 2019 slo Stina Talling gjennom nasjonalt med BlimE!-låten «Mer enn god nok». 2020 ble - som for alle artister - et stille år som hun ennå ikke har fått kompensert for, i motsetning til veldig mange andre.

– Hvorfor er ikke Klagenemndas avgjørelse godt nok for Kulturrådet?

– Vi har ingen uenighet med Klagenemnda, og retter oss etter nemndas beslutninger uten problemer. Det viktigste for oss er at beslutningene blir riktige. Dersom vi gir støtte som det ikke er dekning for i forskriften, kan vi i verste fall bli nødt til å kreve pengene tilbake senere. Det tror vi vil være den dårligste løsningen for alle, sier seniorrådgiver Thomas Hansen i Kulturrådet.

– Stina Talling har søkt om kompensasjon for kulturinnslag på blant annet idrettsstevner og messer, og den typen arrangementer faller utenfor ordningen, sier han.

Janne Talling sier hun har dokumentasjon på at dette er feil. Hun er dessuten klar på at datteren Stina - og andre - gjør nøyaktig den samme jobben som underleverandør (artist), enten det dreier seg om en konsert i et konsertlokale eller i en messe- eller idrettshall, og at det blir dypt urettferdig for artistene at Kulturrådets forskrift har kravet om kulturarrangement.

Til det sier Thomas Hansen:

– Klagenemnda har helt eksplisitt ikke tatt stilling til hvorvidt disse arrangementene er å regne som kulturarrangementer. Klagen ligger nå til behandling hos oss, og vi går gjennom alle sider av saken på nytt. Dersom vi skulle velge å opprettholde avslaget vil saken gå til Klagenemnda for en ny vurdering der.

– Det ironiske er jo at Kulturrådet, ved å avslå på ny, konstaterer at de har gjort feil i andre vedtakene, med andre ord at midlene aldri skulle blitt utbetalt. Den tolkningen som legges til grunn, medfører også at et vesentlig antall vedtak for sammenlignbare arrangementer, er feil. I så fall er det trolig snakk om millioner av kroner som er feilutbetalt, sier Janne Talling.

Ifølge Thomas Hansen er Kulturrådet klar over at det kan ha vært feilinformasjon i søknadene om coronastøtte.

– Vi ser nå at andre aktører kan ha fått kompensasjonsmidler for de samme arrangementene. Det skyldes i så fall at disse søkerne ikke har gitt tilstrekkelig informasjon i søknadene om hva slags arrangementer de har søkt om. Vi ser eksempler på at arrangementer har blitt oppgitt under andre navn enn navnet på det aktuelle stevnet, og vi går nå gjennom en del søknader på nytt for å avdekke omfanget av dette, sier Thomas Hansen.

Janne Talling synes det er vondt å se på at andre har fått den støtten som hun mener også datteren har krav på, ettersom de skulle ha opptrådt på samme arrangement.

- Stina har etter vår oppfatning blitt utsatt for en skandaløs saksbehandling av Kulturrådet. Det trekkes slutninger om faktum rundt arrangementenes formål og innhold som er totalt og helt åpenbart uriktige, sier Talling som flere ganger har sendt Kulturrådet dokumentasjon for argumentene sine.

– Det er ikke vanskelig å forstå denne frustrasjonen. Nå er det snart et år siden Stina Talling fikk det opprinnelige avslaget, og i likhet med enkelte andre klagesaker ser vi at dette har tatt lengre tid enn vi skulle ønske, sier Kulturrådets Thomas Hansen.

NB! Det er Klagenemnda som har det aller, aller siste ordet i klagesakene, men da må de omgjøre Kulturrådets vedtak. Først da er avgjørelsen endelig. I tilfellene over har Klagenemnda kun opphevet Kulturrådets vedtak. I disse tilfellene går sakene altså tilbake til ny behandling i Kulturrådet.