KOLLAPSET: Skuespiller Tom Felton ble hjulpet opp i en golfbil etter at han fikk et illebefinnende.

Harry Potter-skuespiller kollapset på golfbanen

Skuespilleren Tom Felton kollapset torsdag under en kjendisturnering i golf.

Av Josefine Ytre-Eide Bjaarstad og NTB

Publisert: Nå nettopp

Tilstanden hans er uavklart.

34 år gamle Felton fikk tilsynelatende et illebefinnende ved det siste hullet på golfbanen Whistling Straits, der årets Ryder Cup starter i dag.

Skuespilleren er en ivrig golfspiller, og det er ikke kjent hvorfor han kollapset. Bilder viser at han ble hjulpet opp på beina kort tid etter at han fikk et illebefinnende, og at han fraktet bort i en golfbil.

Golf-turneringen spilles over tre dager, og spilles som matchplay. Det vil si at det er laget/spilleren som vinner flest hull som vinner duellen, ikke laget/spilleren som har brukt færrest slag på 18 hull.

SKUESPILLER: Tom Felton, her avbildet på premieren til Harry Potter og Halvblodsprinsen i 2009.

Tom Felton er kjent som den onde «Draco Malfang» i Harry Potter-filmene. Harrys svorne fiende.