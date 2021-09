I GODE OG ONDE DAGER: Kacey Musgraves letter på sløret på skilsmissealbumet «Star-Crossed».

Plateanmeldelse: Kacey Musgraves – «Star-Crossed»: Skilsmisse, hvor er din brodd?

ALBUM: POP

Kacey Musgraves

«Star-Crossed»

(UMG Nashville)

Kacey Musgraves følger opp mesterverket sitt med et bunnsolid album som noen ganger truer med å bli for elegant for sitt eget beste.

Av Marius Asp

Publisert: Nå nettopp

Fem år etter den herlig titulerte debutplaten «Same Trailer, Different Park» (2013) fikk countrypop-fenomenet Kacey Musgraves sitt globale crossover-gjennombrudd med «Golden Hour» – et rikt, fargesterkt og oppløftende snapshot av tilværelsen som nygift. Albumet toppet høyst fortjent mange årsbeste-lister i 2018.

Ekteskapet med Nashville-sangeren Ruston Kelly havarerte imidlertid i fjor, og «Star-Crossed» («getting f*cked by love or luck», ifølge hovedpersonen selv) tar naturlig nok for seg bruddet og etterdønningene som fulgte i kjølvannet av det.

Sånt kunne det blitt rause doser tristesse og bitterhet av, men det er ikke primært disse følelsene som dominerer Musgraves’ elegi for ekteskapet – verken musikalsk eller lyrisk. Hun forsøker snarere å formidle hele historien, fra den håpefulle starten til uunngåelige avslutningen, med alt det innebærer av takknemlighet, selvransakelse og savn.

Det er mye å glede seg over på «Star-Crossed», som representerer et ytterligere steg bort fra det opprinnelige countryuttrykket til fordel for disco (småfrekke «Breadwinner»), døsig triphop («If This was a Movie») og akustisk soulpop («Easier Said»). I bunnen av det hele ligger en passe eksperimentell tilnærming til både produksjon og låtskriving, og den uttrykte inspirasjonen fra Daft Punk(!) lar seg faktisk høre her og der.

Låt for låt er likevel ikke denne platen på langt nær like gripende som forgjengeren. Og til tross for at Musgraves’ uaffekterte måte å synge er et av hennes største fortrinn som artist, savnes et noe større emosjonelt trøkk her – kjærlighetens død må da for pokker være verdt å heve stemmen noen hakk for?

Symptomatisk nok kommer to av de beste låtene helt på tampen av albumet, når nye strimer av lys har begynt å fargelegge tilværelsen igjen. Boblende «There is a Light» er en fest av en låt, komplett med en spinnvill latinjazz-fløytesolo, mens den avsluttende versjonen av Violeta Parras 1966-klassiker «Gracias a la Vida» berører dypt i krysningspunktet mellom nostalgi og futurisme.

Fremtiden er etter alt å dømme lys for Kacey Musgraves. Men vi tåler enda mer drama i monitor ved neste korsvei.

BESTE LÅT: «There is a Light»