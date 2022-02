FÅR STØTTE: Imane «Pokimane» Anys har fått hets på grunn av et sminkeløst bilde. Nå får hun støtte fra streamer-kollegaen Valkyrae.

Pokimane får støtte av Valkyrae

YouTube-streameren Rachell «Valkyrae» Hofstetter langer ut mot Pokimane-hatere i en stream.

Av Maren Olava Ask Hütt

Publisert: Nå nettopp

Imane «Pokimane» Anys og Rachell «Valkyrae» Hofstetter er blant verdens største kvinnelige streamere. Det har den siste tiden stormet litt rundt Anys, som nå får støtte av kollega Hofstetter. Det skriver nettstedet Dexerto.

Delte sminkeløst bilde

Mens Valkyrae streamet et GTA-rollespill denne uken, langet hun ut mot hatet Pokimane har fått for et sminkeløst bilde. Bildet skal angivelig jevnlig ha blitt sendt til streameren av haters som ønsker å erte henne for hvordan hun ser ut uten sminke.

Bildespredningen skal ha begynt med at Pokimane mottok massive mengder med hatmeldinger fra Twitch-streamer Demarcus «JiDion» Cousins, og hans følgere. Blant annet endret de profilbildene sine til det sminkeløse bildet.

JiDion ble utestengt fra Twitch som følge av hendelsen.

STREAMERE: Valkyrae (t.v.) og JiDion (t.h.) er begge populære streamere.

Etter utestengelsen valgte JiDion og Pokimane å møtes på ekte. I en felles youtubevideo snakket de ut, og planla at Pokimane skulle ta kontrollen over bildet tilbake, ved å dele det på sin egen twitterprofil.

«Stinkende gutter»

I GTA-streamen sin delte Valkyrae sine tanker like etter tweeten ble publisert.

– Hun ser helt ut som en vanlig person. Jeg kan ikke skjønne at folk prøver å bruke dette mot henne, uttrykte hun.

Videre følger en tirade mot dem som har sendt Pokimane hatmeldinger. Valkyrae kaller dem blant annet for «rotter» og «stinkende gutter».

Etter en stund stoppet Valkyrae sin egen rant, for å unngå å skape mer drama.

Dette er tweeten, med bildet som ble brukt mot Pokimane: