FÅR IKKE MEDHOLD: Skuespiller Amber Heard ba om at dommen ble satt til side. Det skjer ikke, ifølge AP.

Amber Heard får ikke medhold - dommen står

Skuespilleren Amber Heard får ikke medhold etter at hun ba om at dommen i den sivile saken mellom henne og eksmannen Johnny Depp blir satt til side.

NTB

Anna Tørmoen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ifølge nyhetsbyrået AP vedtok Penney Azcarate, en dommer i Virginia, onsdag at dommen mellom det tidligere ekteparet Amber Heard og Johnny Depp ikke blir satt til side.

Heard ble dømt til å betale Depp 10 millioner dollar i erstatning for ærekrenkelser etter at hun skrev et avisinnlegg der hun hevdet å være et offer for vold i hjemmet.

Depp ble på sin side dømt til å betale sin ekskone 2 millioner dollar i erstatning fordi domstolen mente hun var utsatt for ærekrenkelser fra Depps advokat.

JUBLET: Johnny Depp var tydelig lettet da dommen i det sivile søksmålet falt, og han på mange måter vant en knusende seier.

Tidligere i juli leverte Heard inn en begjæring om at dommen mot henne måtte settes til side eller at rettssaken måtte kjennes ugyldig. Advokatene hennes begrunnet begjæringen med en rekke ulike forhold, men dommeren Penney Azcarate avviste alle.

Heards advokater mener at dommen bør settes til side og ønsker en ny rettssak, fordi en av de syv jurymedlemmene i saken aldri mottok en stevning. En stevning er en formell innkalling til en person om å vitne for en domstol.

Dette mener hun og hennes advokater at kan ha ført til at det finnes en mulighet for at feil person kan ha møtt opp som jurymedlem.

I onsdagens kjennelse fastslår Azcarate at Heard heller ikke kan vise til at hun ble forhåndsdømt.

Heard har fortsatt mulighet til å anke dommen til Virginia Court of Appeals.