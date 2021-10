GITFTET SEG I HEMMELIGHET: Skuespilleren Sarah Snook, kjent fra serien «Succession».

«Succession»-stjernen giftet seg i hemmelighet

«Succession»-skuespiller Sarah Snook ble forelsket i bestevennen sin under pandemien. Nå avslører hun at de giftet seg i februar.

Av Ida Lyngstad Wernø

Publisert: Nå nettopp

Snook er kjent for rollen som mediearvingen Siobhan «Shiv» Roy i HBO-serien «Succession», som er klar med sin tredje sesong.

I et nytt intervju med Vogue Australia forteller skuespilleren at hun giftet seg i hemmelighet i februar. Snook er selv australsk og oppholdt seg i hjemlandet under deler av pandemien.

– I begynnelsen av pandemien i fjor endte jeg opp i lockdown med en av mine beste venner i Melbourne, og vi ble forelsket, forteller hun til Vogue.

Mannen hun har giftet seg med er den australske komikeren Dave Lawson. Til Vogue forteller hun at de har vært venner siden 2014.

– Vi har bodd sammen, reist sammen og alltid vært glade for å møte hverandre, men det har vært helt platonisk. Vi har bare ikke vært single på samme tidspunkt, sier Snook, som forteller til magasinet at det var hun som fridde.

Seremonien fant sted i skuespillerens bakgård i Brooklyn i New York.

I vinter filmet Snook også inn den tredje sesongen av «Succession». Sesongen skulle egentlig ha kommet ut i 2020, men ble utsatt som følge av coronapandemien.

SØSKEN: Snook i rollen som Siobhan «Shiv» Roy i «Succession». Her med Kieran Culkin i rollen som broren Roman. Den tredje personen i søskenflokken, Kendall, spilles av Jeremy Strong.

I «Succession» følger vi den mektige Roy-familiens medieimperium «Waystar Royco» og deres hverdag fylt av maktkamper og intriger. Snook spiller arvingen «Shiv» Roy, mens Brian Cox spiller rollen som familieoverhodet Logan Roy.

Det er høye forventninger til den tredje sesongen av serien: Sesong 2 ble elsket av kritikerne og vant Golden Globe for beste dramaserie.

Tidligere i år ble det også klart at flere kjente skuespillere nå blir å se i «Succession»: Både Alexander Skarsgård og Adrien Brody spiller roller i den nye sesongen, som har premiere 17. oktober.