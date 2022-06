PRINSEPAR: Hertuginne Camilla og prins Charles under Royal Ascot Racecourse i Berkshire 15. juni.

Hertuginne Camilla: − Hvem vil bli 75?

Hertuginne Camilla forklarer i nytt intervju med britiske Vogue at det ikke har vært lett å stå i stormen.

Hertuginnen av Cornwall runder 75 år 17. juli og i den anledningen er hun viet stor plass i den britiske motebibelen. Der forklarer hun at hun har et ganske avslappet forhold til det med alder, men at det er uvant å bli såpass oppe i årene.

– Jeg lar dem komme og gå, sier hun til Vogue om bursdager.

– Men ja, jeg skulle gjerne skrudd tiden tilbake. Når man oppnår et stort tall enten det er 30, 50 eller 70, så tenker man «Gud, det er gammelt», sier hun.

Hun fleiper til fotograf Jamie Hawkesworth som tar bilde av henne i Clarence House.

– Beklager at du må starte dagen med å ta bilde av denne gamle flaggermusa, sier hun.

Camillas mor døde da som 72-åringen, og hertuginnen innrømmer at det føles rart å bli eldre enn sin egen mamma.

– Hvem vil bli 75 år egentlig? Men det er ikke noe man kan gjøre med det. Sånn er livet, sier hun til bladets juli-utgave.

Vogue har delt ett av bildene på Instagram:

Camilla Parker Bowles, som hun het den gangen, giftet seg med prins Charles (nå 73) i 2005. Da hadde de to kjent hverandre i mer enn 30 år, og det hadde gått ni år siden han ble skilt fra prinsesse Diana.

Nå har Camilla og Charles vært gift i 17 år. Men hertuginnen har ikke glemt hvordan det var å stå i sentrum for en skandale og bli stemplet som «heksa» da det ble kjent at hun var prins Charles’ offisielle kjæreste.

– Det er ikke lett. Jeg ble gransket så lenge at jeg bare måtte lære meg en måte å leve med det. Ingen liker å bli studert og kritisert hele tiden, sier hun nå.

Også mens Charles var gift med prinsesse Diana og Camilla med Andrew Parker Bowles (nå 83), hadde de to et nært forhold, og Charles skal ha hatt svært varme følelser for gifte Camilla lenge før han selv giftet seg første gang.

For mange i Storbritannia tok det flere år å tilgi Charles for hans utroskap mot Diana, som ble betraktet som «folkets prinsesse». Diana døde i en bilulykke i Paris i 1997, og veien frem syntes brått end tyngre for Charles og Camilla.

HERTUGINNE: Camilla, her under Royal Ascot i hjemlandet 14. juni.

Camilla sier til Vogue at hun valgte å heve seg over alt som ble sagt og skrevet.

– Livet må alltid gå videre, sier hun.

Da sesong fire av Netflix-serien «The Crown» gikk på lufta i 2020, blusset mye av den gamle misnøyen opp igjen. Serien baserer seg på britisk kongehistorie, og sesongen kretset rundt Diana og Charles.

«Vi vil ha Diana, ikke deg!», «Dronning Diana», «Diana, den eneste dronningen», «Rettferdighet for Diana», «Diana er den eneste som betyr noe», skrev mange i sosiale medier.

Dronning Elizabeth (96), som nylig feiret 70 år på tronen, varslet tidligere i år at hun vil at Camilla skal bli dronning når prins Charles overtar kronen.

– Når min tid er over og min sønn Charles blir konge, vet jeg at dere vil gi ham og hans kone Camilla den samme støtten som dere har gitt meg. Og når den tid kommer, er det mitt inderlige ønske at Camilla blir dronning når hun fortsetter å tjene kongehuset, uttalte dronningen i februar.