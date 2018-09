KRIG: Det stormer rundt det tidligere kjendisparet Nas og Kelis om dagen. Her fra MTV Video Music Awards i 2006, da de fortsatt var gift. Foto: PETER MORGAN / AP

Rapperen Nas avviser ekskonas påstander om vold i hjemmet

RAMPELYS 2018-09-07T16:33:53Z

I en rekke innlegg på Instagram langer rapperen ut mot sin tidligere kone, der han blant annet hevder at det var hun som var voldelig mot han og ikke omvendt.

Publisert: 07.09.18 18:33 Oppdatert: 07.09.18 18:50

Det stormer rundt rapper Nas og ekskona Kelis om dagen, etter at sangeren, mest kjent for hiten «Milkshake» som kom ut i 2003, gikk ut i et intervju med Hollywood Unlocked i april med påstander om at hun ble misbrukt både psykisk og fysisk av rapperen.

Paret giftet seg i 2005, men valgte å gå hver sin vei i 2009. Sammen har de sønnen Knight, som ble født tre måneder etter at de ble skilt .

– Jeg hadde blåmerker over hele kroppen. Da jeg var syv måneder på vei, var jeg livredd. Jeg tenkte at jeg ikke kunne bringe et barn inn i dette. J eg måtte komme meg ut av forholdet, skal hun ha sagt i intervjuet , ifølge The Guardian .

Hun beskriver videre forholdet som mørkt og unormalt. Det var derimot det at rapperen var utro mot henne som gjorde at hun bestemte seg for at nok var nok, sier hun.

Hun innrømmer videre i intervjuet med Hollywood Unlocked, at hun slo han tilbake når han ble voldelig mot henne.

Kraftig oppgjør

Det har lenge vært stille rundt rapperen, som til nå har avstått fra å komme med noen offentlig kommentar om ekskonas sine påstander. I et syvdels bildeinnlegg på Instagram brøt han derimot stillheten torsdag. I innlegget påstår han at ekskona forsøker å hindre han i å se sønnen deres og at det var henne og ikke han som var fysisk voldelig da de var sammen.

– Jeg slår ikke kvinner. Jeg banket ikke opp min ekskone, skriver han.

På Instagram henviser han også til en episode i år der stefaren til Kelis angivelig skal ha måttet holde henne tilbake. Dette fordi hun skal ha gått til angrep på rapperen da han prøvde å hente sønnen deres, mens sønnen sto i vinduet og så på.

– Det var min helg og du nektet meg samvær fordi foreldrene dine var bortreist den helgen, skriver han.

– Kalenderen min er proppfull, men du hjelper meg aldri å se sønnen min. Jeg får nesten aldri snakke med han på telefonen. Aldri, fortsetter han i del fem av innlegget.

Han oppfordrer samtidig alle unge menn til å rømme ved første tegn til fysisk eller psykisk misbruk.

– Når noen prøver å angriper deg, er det et naturlig instinkt å prøve å forsvare seg for å forhindre at situasjonen eskalerer. I etterkant råder jeg alle unge menn som befinner seg i en lignende situasjon til å rømme ved det første tegn til fysisk eller psykisk misbruk.

Kelis, som giftet seg med eiendomsmegler Mike Mora i 2014, har så langt ikke svart på eksmannens påstander.