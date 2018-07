HACKET: Selena Gomez ble anglivelig hacket fra 2015 til 2016. Her på et arrangement i 2017. Foto: John Salangsang / TT NYHETSBYRÅN

Kvinne siktet for å ha hacket Selena Gomez (25)

Publisert: 14.07.18 02:20

En kvinne er siktet på fem punkter for identitetstyveri etter å ha hacket superstjernen i 2015 og 2016, skriver flere medier.

En kvinne fra New Jersey er siktet etter å angivelig ha fått tilgang på epostkontoene til Selena Gomez ved flere anledninger fra juni 2015 til februar 2016, skriver blant andre The Blast .

Kvinnen skal ha fått tilgang til lagret materiale, inkludert bilder, gjennom kontoene og ha postet dette på internett og delt videre med andre personer.

Ifølge nettstedet kan kvinnen bli dømt til nesten ti års soning i statlig fengsel, som er maksimumsstraffen.

Hun er siktet fem punkter for identitetstyveri – gjennom å skaffe tilgang til datainformasjon for å begå en forbrytelse eller for å kontrollere eller skaffe penger, eiendom, eller data. Hun er også siktet for å skaffe tilgang til data eller dokumentasjon uten tillatelse.

Det er usikkert hva slags materiale den siktede kvinnen skal ha fått tilgang på.

Skuespilleren og sangeren har ikke selv kommentert hackingen eller siktelsen.

25-åringen ble også hacket i fjor. Da ble det publisert flere nakenbilder av ekskjæresten Justin Bieber. Sistnevnte skapte overskrifter tidligere denne uken da han bekreftet forlovelsen med sin nye flamme, Hailey Baldwin.