Blogger la ut reisekonkurranse der bestevenninnen vant

Isabelle Eriksen (21) la ut en reisekonkurranse på Instagram. Vinneren av 3000 kroner i reisesjekk var blant annet hennes egen bestevenninne.

I skrivende stund er Isabelle Eriksen (21) på 10. plass over flest lesere på Blogg.no. I tillegg har hun over 72.000 følgere på bilde- og videodelingstjenesten Instagram.

Sammen med reiseselskapet Nordic Invasion, hadde de en konkurranse der følgerne kunne vinne en reisesjekk til verdi av 3000 kroner på «ungdomsreise».

Konkurranseinnlegget har 4153 kommentarer, men det var til slutt fem vinnere som ble trukket av bloggeren.

De fem vinnerne ble annonsert på Eriksens egen Snapchat -konto.

« Nå har jeg akkurat plukket fem vinnere som vant min konkurranse om å vinne en sydentur. Gratulerer til alle dere som vant! », sa Eriksen til følgerne sine, samtidig som hun la ved Instagram-brukernavnene til vinnerne på Snapchat - inkludert hennes egen bestevenninne.

VG har dokumentasjon på at den ene av de navngitte vinnerne er bloggerens bestevenninne.

Fått inn tips om falske vinnere

Nestleder for Forbrukertilsynet, Bente Øverli, forteller at det ikke er et lovverk som nekter nærstående å delta i konkurranser.

– Det er en del store bedrifter som har konkurranser der de informerer om at nærstående ikke skal delta. Det er en opplysning, men ikke en plikt. Man må selv vurdere hvordan det tar seg ut og hvor troverdig det kan være, forteller Øverli.

Bloggeren har ikke informert i konkurransen om nærstående kan delta eller ikke. Derimot har Eriksen et konkurransekrav om at deltakerne må følge henne og reiseselskapet på Instagram. Deltakerne kunne også øke sjansen til å vinne desto flere ganger man kommenterte konkurranseinnlegget.

– Vi ser at det er flere «influencers» som bruker konkurranser som oppmerksomhetsvekker, og da er det kjempeviktig at konkurransene er reelle, sier Øverli.

Nestlederen legger ikke skjul på at tilliten kan svekkes blant følgerne ved å trekke nærstående som vinnere.

– Man kan spørre seg selv etisk om det går grenser på hvem som skal delta.

– Det kan være ødeleggende for troverdigheten til influencerne som gjør det på denne måten. Det er klart at hun må kunne fremlegge dokumentasjon på hvordan konkurransen har blitt foretatt, trukket og hvem som er vinnerne, sier hun.

Øverli forteller at det har kommet inn flere tips og klager på influencers som ikke har reelle vinnere på konkurransene sine.

– Det er et klart brudd på loven som kan føre til kraftige økonomiske sanksjoner.

Trukket tilfeldig

Den tidligere «Paradise Hotel»-deltakeren mener bestevenninnen vant tilfeldig på lik linje med de andre vinnerne. I en SMS til VG svarer hun følgende:

« Det at hun er en venninne av meg har ingenting med at hun vant konkurransen. Det var også fire andre jenter som vant og de aner ikke jeg hvem er. »

Når VG spør hvordan konkurransetrekningen foregikk, svarer ikke Eriksen på fremgangsmåten, men at det bare har vært en tilfeldig trekning.

« Det ble trukket tilfeldig av meg .»

Isabel Eriksen mener troverdigheten ikke svekkes av den grunn at vinneren var bestevenninnen til bloggeren selv.

« Nå var det også fire andre som vant denne konkurransen som jeg ikke aner hvem er, så nei jeg tror ikke det vil svekke troverdigheten. Det er en tilfeldig trekning og alle som vant var like heldige! »

Reiseselskapet Nordic Invasion har ikke besvart VGs henvendelser.