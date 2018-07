TILBAKE: Hollywood-stjernen er på besøk i Drammen. Foto: Foto: MARIO ANZUONI /Reuters

Megan Fox er i Drammen

Publisert: 06.07.18 14:30 Oppdatert: 06.07.18 15:39

Hollywood-stjernen er tilbake i Norge. Denne gangen til Drammen, som hun selv avslørte i Instagram-innlegg.

Megan Fox (32) var i Oslo allerede for to uker siden. Stjernen fortalte til Se og Hør at norgesbesøket var hennes første, og at hun planlagte å være i Norge i tre-fire dager.

– Vi filmer en reisedokumentarserie for en reisekanal i USA. Historien vi spiller inn her handler om en kvinnelig vikingkriger som ble gravd opp fra en vikinggrav, fortalte Fox til Se og Hør .

Modellen publiserte et bilde for tre dager siden der hun var og besøkte Midgard vikingsenteret. Nå er stjernen i Drammen. Fox avslørte selv at hun var i Drammen ved å legge ut et bilde på Instagram.

« Bilde i baksetet fordi øynene mine matcher jakken, men også fordi det er dagslys kl. 21:30. #LandOfTheMidnightSun »

Hollywood-stjernen er sammen med Brian Austin Green (44) som hun har tre barn sammen med.

Den tidligere «Transformers»-skuespilleren har de siste årene levd et tilbaketrukket liv, men har i det siste kommet mer tilbake.