NY RETTSSAK: Stella Mwangi ble frifunnet i Tingretten i vår. Nå har påtalemyndigheten anket saken mot henne. Foto: Tore Kristiansen

Stella Mwangi-saken: Vurderer rettslige skritt

Publisert: 06.07.18 22:02

RAMPELYS 2018-07-06T20:02:07Z

Stella Mwangi (31) vil klage inn politiets behandling av henne til spesialenheten etter at politiet anket frikjennelsen av henne for fyllekjøring.

– Jeg er traumatisert, sier Stella Mwangi (31) til VG.

Etter arrestasjonen i fjor høst er artisten ute etter oppreisning, og vil klage inn politiets behandling av henne. Det var i fjor høst Stella Mwangi ble observert på Grønland i Oslo, ifølge et vitne, tydelig beruset. Politiet ble tilkalt, og Mwangi ble anklaget for å ha kjørt i beruset tilstand, og for å ha forulempet en polititjenestemann.

Påtalemyndigheten droppet fyllekjøringstiltalen mot Mwangi, og erkjente at de ikke kunne bevise at artisten var beruset da hun kjørte bilen. De ønsket likevel å få henne dømt for å ha drukket etter en ulykke og for forulempning av polititjenestemann.

Drakk alene

Mwangi selv har hele tiden bedyret sin uskyld, og hevdet at hun først drakk etter å ha forlatt bilen, og aldri kjørte i beruset tilstand. Hun forklarte i retten at hun aldri hadde bulket noe som helst, at hun gikk fra bilen for å rekke en avtale i en neglesalong. Der inne skal hun ha drukket en halvflaske whisky blandet med cola og øl, mens hun gjorde seg klar til jentefest.

– Men å drikke en halvliter whisky, i en neglesalong, midt på dagen, er ikke det ganske uvanlig?

– Uvanlig? Hva er uvanlig? Hva er vanlig? Jeg er et fritt menneske, jeg er en voksen dame, så hva jeg velger å gjøre i min private tid, det har ingen andre noe med.

– Det skjedde, jeg skulle på fest. Shit happens, sier Stella oppgitt.

– Jeg hørte på musikk, skulle fikse neglene mine, jeg drakk i neglesalongen, jeg drakk mens jeg årna meg, det var ikke planen at det skulle ta helt av, men det skjedde.

I april i år falt dommen, der Mwangi ble frikjent på alle punkter. Nå har påtalemyndigheten valgt å anke saken.

– Jeg skjønner ikke at de gidder, sier Stella Mwangi til VG.

Hun sier hun ikke er bekymret for utfallet av ankesaken, og tar det hele med knusende ro.

– Jeg vant saken, jeg hadde tre dommere, de så at dette ikke var noen ting. Jeg forsøker å tenke positivt.

Kritisk til politiet

Mwangi mener derimot at politiets behandling av henne er noe som bør ses nøyere på. Hun vil klage inn politiets oppførsel til spesialenheten.

– Hvorfor behandlet politiet meg slik de gjorde? La meg i bakken, la meg i håndjern, beskyldte meg for ting jeg ikke hadde gjort. Det er spørsmålet her. Det er det viktige her, fremholder hun.

Mwangis manager, Erland Bakke, bekrefter at artisten vurderer å gå til rettslige skritt:

– Det er beklagelig at vi nå må igjennom en ny runde i retten. Spesielt når politiet trakk flere av sine påstander og hvor det beviselig ikke har vært noen ulykke eller forulemping. Nå avventer vi at saken kommer opp i Lagmannsretten hvor vi samtidig klager inn håndteringen av politiet til spesialenheten. Avhengig av resultat vil vi vurdere ytterligere rettslige skritt.

VG har forelagt Stella Mwangis uttalelser om politiets oppførsel i forbindelse med pågripelsen av henne for politiinspektør Tore Soldal ved Sentrum politistasjon, enhet sentrum.

– Av artikkelen går det fram at saken er anket. I tillegg vil hun anmelde pågripelsen til Spesialenheten. Vi velger på den bakgrunn ikke å kommentere noe av dette, heter det i en e-post til VG fra Soldal, via pressetjenesten i Oslo politidistrikt.

Fikk angst

Tiden etter arrestasjonen i høst var tøff for Stella. Hun forteller at hun var sykemeldt i to måneder, plaget av angst og redsel.

–Det var et helvete. Jeg var traumatisert.

Ifølge Mwangi var pågripelsen i neglesalongen svært dramatisk. Hun sier hun ble lagt i håndjern, og senere ble tvunget ned i mageleie.

– De behandlet meg som en kriminell. Jeg ble behandlet på en helt umenneskelig måte. At to politimenn legger meg i bakken, holder meg nede, jeg er en kvinne. De la meg i mageleie, presset hodet mitt ned, hvorfor? Å legge noen i mageleie er ulovlig i Norge. I rettssaken sa de at de var redde for at jeg skulle klore dem.

Fikk ikke svar

Mwangi forteller at det eneste politiet sa, var at hun hadde stukket fra en ulykke. De svarte ikke på flere spørsmål fra artisten.

– Først trodde jeg det var en spøk. Når jeg forstår at det ikke er en spøk, da blir jeg dritredd. Og de sier jeg har stukket fra en trafikkulykke, det er veldig sårende for meg!

Stella har selv opplevd at hennes far ble påkjørt og drept, i en trafikkulykke der sjåføren stakk fra åstedet.

– Jeg begynte å gråte. Jeg spurte dem «er dette her en ond spøk?».

Føler seg dårlig behandlet

Etter nok en konfrontasjon med politimennene som pågrep henne, ble Stella satt i arresten. Da hun slapp ut forteller hun at hun var både medtatt og sjokkert over behandlingen hun hadde fått.

– Jeg gikk haltende ut fra politistasjonen. Jeg blødde fra knærne. Hadde blåmerker på ryggen og armene. Jeg gikk til legen dagen etter og har bilder av alt, sier hun.

Takker moren

Medias håndtering av saken, og at hun ble navngitt i sosiale medier, gikk sterkt inn på henne.

– Plutselig hadde jeg ingen stemme. Det var vondt. Men heldigvis opplevde jeg også å få mye støtte. Både fra familie, venner og fansen min. Det er det som har holdt meg gående.

Spesielt moren var god å ha da det stormet som verst.

– Hun sa jeg måtte kjempe for rettighetene mine, og holde meg til sannheten og det har jeg gjort, understreker Stella.

Hun vet foreløpig ikke når ankesaken kommer opp, men sier hun velger å fokusere på karrieren, og ikke er bekymret for utfallet av rettssaken.

– I en rettssak er sannheten det som kan bevises. De har ingen beviser mot meg.

– Jeg er velsignet, og jeg har et rent hjerte. Jeg lever bare livet mitt.