BYTTES UT: Anna Rasmussen sier hun er ute av «Bloggerne». Foto: Møller, Line

Anna Rasmussen ferdig i «Bloggerne»

Publisert: 26.04.18 22:55 Oppdatert: 26.04.18 23:06

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-04-26T20:55:42Z

Toppblogger Anna Rasmussen sier hun er vraket til TV-serien «Bloggerne» uten å ha fått beskjed av TV 2.

Anna Rasmussen (22), som står bak bloggen mammatilmichelle, har vært fast inventar i TV 2 -serien «Bloggerne» i fem sesonger. Nå er hun ute. Det melder hun selv i sin egen vlogg .

VG har vært i kontakt med Rasmussen, som sier hun ble både overrasket og såret da hun fant ut at hun var vraket fra serien.

– Jeg ble skikkelig såret. Det er veldig sårt når man har gitt så mye, og vært med i programmet så lenge, også finner man det ut på en sånn måte.

For Rasmussen fikk aldri beskjed fra TV 2 om at hun var droppet fra serien, forteller hun. Det fant hun ut på egen hånd da hun oppdaget at en av de andre bloggerne ble filmet under årets «Vixen Blog Awards».

– Jeg spurte bloggeren rett ut, og fikk bekreftet at de var i gang med en ny sesong. Det syns jeg var skuffende. Det er ikke greit å finne det ut på den måten.

Vil vise bryllupet

Hun har vært i kontakt med TV 2, og sier hun ikke er helt sikker på hvorfor de ikke ønsker å ha henne med videre. Hun tror de syns hun ga litt lite av seg selv den siste tiden, og at de nå ønsker å satser på noe nytt.

VG+: Anna Rasmussen i eksklusivt VG-intervju: – Jeg blir så oppmerksomhetssyk

– Nå har jeg jo visst det noen måneder, og det går bedre nå, sier Rasmussen, og legger til at hun er sikker på at dette ikke er den siste gangen hun er på TV.

– Vi skal jo dokumentere bryllupet på en eller annen måte. Det kommer til å bli vist på TV. Hvor kan jeg ikke si noe om enda. Det er foreløpig hemmelig.

Jan Lossius og Anna Rasmussen gifter seg i Italia 11. november i år.

Anna sier vrakingen fra «Bloggerne» ikke er årsaken til at hun droppet premierefesten til serien tidligere i vår.

– Jeg har jo slitt en del de to siste årene, det har jeg vært åpen om. Og nå i starten av 2018 ble det litt mye for meg. Jeg trengte å trekke meg litt unna og være for meg selv. Det var derfor jeg ikke dukket opp, sier hun til VG.

VG har stilt spørsmål til TV 2 om hvorfor Rasmussen ikke lenger er med i TV-serien, og hvorfor hun ikke fikk beskjed om dette direkte fra kanalen.

TV 2 vil ikke svare på spørsmålene, men PR- og mediesjef Jan-Petter Dahl i TV 2 har kommet med følgende uttalelse på e-post:

«Vi har vært heldige og fått følge Annas hverdag gjennom fem sesonger, og hun har tatt med seerne på en lang og innholdsrik reise. Hver sesong gjøres det en rekke redaksjonelle vurderinger for å sikre bredden i konseptet, og det er mye som skal klaffe for både deltagerne og produksjonen. Vi gleder oss til å fortelle hvem vi får følge i neste sesong av «Bloggerne» – noe som vil skje ganske snart. Utover dette har vi ingen kommentar.»

Det er ikke bare Rasmussen som forteller at hun ble overrasket da hun innså at hun ikke var med videre i «Bloggerne»

Både Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand og Kristin Gjelsvik har tidligere sagt at de fant ut at de ikke var med videre i samme program på samme måte.



Denne artikkelen handler om TV

Funkygine

TV 2

Kjendis