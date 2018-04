TV 2-FAVORITTER: «Senkveld med Thomas og Harald», med Thomas Numme og Harald Rønneberg (t.h.), er snart slutt. Stian Blipp (t.v.) skal etter planen ta over. Foto: Frode Hansen / VG og TV 2

TV 2 vil ha Stian Blipp som fredagskonge

Publisert: 19.04.18 08:13

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-04-19T06:13:31Z

TV 2 jobber nå med et nytt program med Stian Blipp (28) som skal overta fredagskvelden etter «Senkveld med Thomas og Harald».

Etter drøye 15 år - og 29 sesonger - som fredagsunderholdning på TV 2 er det snart slutt for «Senkveld med Thomas og Harald» .

– Alle eventyr har en slutt, også det som må ansees å være ett av de vakreste eventyrene på TV 2. «Senkveld med Thomas og Harald» er, og har vært, en institusjon på fredagene på TV 2 i 15 år, sa TV 2-sjef Olav T. Sandnes da nyheten ble kjent i fjor høst.

Og for Thomas Numme og Harald Rønneberg betyr det at det bare er fem programmer igjen før de legger «Senkveld»-skoene på hylla for denne gang. Det betyr også at TV 2 ikke ligger på latsiden om dagen.

Fortsatt under planlegging

TV 2 er godt igang med planleggingen av et talkshow på fredagskvelden. Etter det VG kjenner til jobber de nå med et nytt program ledet av Stian Blipp, til å fylle tomrommet etter Thomas Numme og Harald Rønneberg.

Kanalen er imidlertid fortsatt tidlig i prosessen, og det er mye som ennå ikke er helt landet.

Så sent som i fjor vår fikk Blipp sitt eget talkshow, «Stian Blipp-show» på TV 2. Den første sesongen av showet fikk svært blandede kritikker, og ble av VG belønnet med treningkast 3.

Etter det VG forstår blir det neppe hverken «Stian Blipp-show» eller «Senkveld» som blir å se på fredagskvelden, men et annet konsept.

– Ikke hørt noe om

Da Stian Blipp i forrige uke ankom premieren av «Komikameratene» med blant andre Morten Ramm i spissen, fikk han direkte spørsmål fra VG om det er hans show som skal ta over gullplassen på TV 2 på fredagene fremover.

Da unngikk han å si om han selv skulle være programleder for et annet program, men kom med følgende svar:

– Jeg kan garantere deg at «Stian Blipp-show» ikke skal ta over etter «Senkveld». Jeg hadde blitt veldig glad om det stemte, men det har jeg ikke hørt noe om, sa han da.

VG har også vært i kontakt med den 28 år gamle programlederen onsdag kveld.

– Dette er noe jeg hverken kan bekrefte eller avkrefte. Akkurat nå har jeg tre uker igjen med «Stian Blipp-show», og så får vi se hva framtiden bringer, sier han til VG.

Skal produseres av eks-TV 2'er

Tidligere TV 2-direktør Trond Kvernstrøm var med å bygge opp «Senkveld med Thomas og Harald» under sin tid i produksjonsselskapet «Monster». I 2016 sluttet Kvernstrøm i TV 2, for deretter å etablere selskapet The Oslo Company sammen med Christian Steen.

Dette selskapet skal produsere programmet som til høsten tar opp arven etter «Senkveld». Oslo Company søker for tiden nemlig etter researcher - med søknadsfrist 20. april.

«Vi søker researcher/gjestebooker til stort underholdningsprogram», står det i jobbannonsen. Arbeidstiden: Mai til desember i år.

VG har vært i kontakt med Kvernstrøm, som henviser til TV 2.

PR- og mediesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, vil ikke bekrefte informasjonen VG sitter på. Men han legger ikke skjul på det jobbes iherdig i kulissene for å erstatte «Senkveld».

– Thomas og Harald skal snart gi seg, og det er ingen tvil om at den programflaten de har dekket i mange år er viktig for TV 2. Vi er igang med å planlegge og jobbe med et konsept for den programflaten, men ingenting er hundre prosent spikret ennå.

– VG sitter også på informasjon om at det er The Oslo Company som skal produsere arvrtageren til «Senkveld»...?

– Som nevnt jobber vi med et konsept for fredagskvelden på TV 2 fra kommende høst, men vi ønsker ikke å kommentere noe mer rundt dette ennå, sier han til VG.