SINNA: Ole Paus er på krigsstien mot Fremskrittspartiet etter en konsert i Bergen i slutten av oktober. Foto: Geir Otto Johansen / Elise Alexandra Gulbrandsen

Ole Paus i klinsj med Sylvi Listhaug

RAMPELYS 2018-11-06T17:08:01Z

Nekter å be Listhaug om unnskyldning etter krass kritikk mot navngitte FrP’ere før en konsert i Bergen domkirke. FrP’eren svarer med å kalle Ole Paus for feig.

Publisert: 06.11.18 18:08 Oppdatert: 06.11.18 18:27

– Jeg kan ikke rå over hvilke karakteristikker Listhaug bruker om meg, sier Ole Paus til VG.

Foranledningen til krangelen mellom de to er et innlegg fra Nils Gunnar Sjøberg i Bergens Tidende etter en konsert som Ole Paus holdt i domkirken søndag 28.oktober. Konserten ble innledet med en samtale mellom Paus og biskop Halvor Nordhaug.

Der kom Ole Paus med støtte til KrFs da nært forestående veivalg, men etter hvert dreide samtalen over til hudflettende kritikk av FrP. I samtalen skal Paus ha brukt ord som horekunder, voldsmenn og bedragere om navngitte, profilerte FrP-politikere.

«Når dette liksom skal være kremen i Frp, hvordan er da de øvrige i partiet?» skal Ole Paus ha sagt, ifølge mannen bak innlegget i Bergens Tidende, Nils Gunnar Sjøberg.

Dette har fått Sylvi Listhaug til å rase på sin egen Facebook-side, der hun fastslår at dette er «nok et eksempel på at Kirken driver med politikk».

«At biskopen i sitt svar bare later som ingenting og ikke tar avstand, sier alt du trenger å vite om han og holdningene blant biskoper i Den norske kirke. Hvis å omtale medlemmer av et politisk parti som voldtektsmenn og bedragere, er det biskop Nordhaug kaller for nestekjærlighet og omtanke, er det en helt annen kristendom enn den jeg vokste opp med». skriver Listhaug.

Hennes innlegg på Facebook har i løpet av tirsdagen sanket over 1000 kommentarer og 1900 delinger.

I sitt svar til Bergens Tidende skriver Halvor Nordhaug at han og Paus ikke i detalj hadde planlagt samtalen.

«Det å invitere til en åpen samtale i kirkerommet er alltid å ta en sjanse. Kirken har i stor grad vært monologens rom, men vi trenger også den åpne samtalen. Å slippe til andre stemmer er til en viss grad å gi fra seg kontrollen. Det får vi våge» er Nordhaugs svar på Listhaugs krasse kritikk av bruken av kirkerommet.

Sylvi Listhaug krever og forventer en uforbeholden unnskyldning fra Ole Paus etter det som skjedde, men det vil ikke visesangeren selv være med på, selv om han blir kalt feig av Listhaug.

– Den får hun ikke. Men det er ikke så farlig, hun vet likevel ikke hvordan en uforbeholden unnskyldning ser ut, skriver Ole Paus avslutningsvis i sitt innlegg i Bergens Tidende, og presiserer at han ikke «angrer en stavelse» av hva som ble sagt.

VG kommer tilbake med mer!