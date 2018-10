SYK: Mette-Marit har fått konstatert en kronisk lungesykdom. Her avbildet på Linderud skole i Oslo 23. mai i år. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

Kronprinsesse Mette-Marit rammet av kronisk sykdom

Kronprinsesse Mette-Marit (45) fortalte onsdag kveld at hun har en kronisk lungesykdom og derfor i perioder ikke kan utføre alle sine offisielle plikter.

Publisert: 24.10.18 19:03 Oppdatert: 24.10.18 21:07

Kronprinsesse Mette-Marit har fått påvist sykdommen kronisk lungefibrose. Dette vil i perioder kunne begrense utøvelsen av hennes offisielle program, skriver Kongehuset i en pressemelding .

« Jeg har i en del år tidvis hatt helseutfordringer, og nå vet vi mer om hva disse bunner i. Tilstanden gjør at arbeidskapasiteten vil variere. Kronprinsen og jeg velger å informere om dette nå, blant annet fordi det fremover vil være behov for å planlegge perioder uten offisielt program. I forbindelse med behandling, og når sykdommen er mer aktiv, vil dette være nødvendig », sier kronprinsessen i kunngjøringen, der det står at« det er påvist en uvanlig variant av fibrose i lungene».

Det er foreløpig ikke avklart om lungesykdommen er ledd i en mer omfattende autoimmun sykdomsprosess, eller om det er andre årsaker som ligger til grunn for lungeforandringene.

NRK meldte saken først. I sin nyhetssending kl 19 presenterte de et TV-intervju med kronprinsessen, kronprinsen og førstnevntes lege.

– Jeg har slitt med helseutfordringer i flere år, og i de senere år mer uttalt. Jeg har vært gjennom undersøkelser og nå begynner jeg å få noen svar. Det viser seg at det er mer kronisk enn vi trodde. Biter faller på plass, så det er en lettelse, sier kronprinsessen i TV-intervjuet med NRKs Atle Bjurstrøm.

Fakta om lungefibrose * Lungefibrose medfører unormal arrdannelse i lungeblærene. Lungene blir stivere og mindre elastiske, og når lungene ikke er i stand til å utvide seg i samme grad som tidligere, får du mindre volum å puste med. * Når det dannes arr i stedet for normalt lungevev, blir gassutvekslingen mellom lunge og blod dårligere enn normalt. Lungene blir stivere og mindre elastiske, og arealet som kan brukes til gassutveksling, minker. * Samtidig blir ikke lungene i stand til å utvide seg i samme grad som tidligere, og du får mindre volum å puste med. Har du beskjeden grad av lungefibrose, er det ikke sikkert du merker det på pusten, bortsett fra når du anstrenger deg. Men jo mer fibrose som dannes, desto vanskeligere blir det å puste. * Det kan ofte være vanskelig å finne ut hva som har forårsaket sykdommen. * Symptomene kommer nesten alltid «snikende». Kort pust ved anstrengelse kombinert med tørrhoste er hovedsymptomene. * Hvis sykdommen utvikler seg, blir selv lette fysiske anstrengelser krevende. Ved alvorlig lungefibrose kan man ha åndenød, også i hviletilstand. * Det er viktig at diagnosen stilles tidlig. Da vil behandlingen være mest effektiv, og den kan gi stabilitet i flere år. Kilde: Folkehelseinstituttet/NTB

– Vi er optimistiske

Kronprins Haakon (45) sier han er glad for at sykdommen er oppdaget tidlig, og at den har vært stabil frem til nå.

– Det er positivt for prognosen. Vi kommer til å ha gode dager foran oss, sier han.

– Ja, vi er optimistiske, sier en smilende Mette-Marit og legger til:

– For meg er ikke dette noe nytt. Det nye er at jeg vet at jeg nå kommer til å måtte fortsette med det. Jeg har hatt perioder der jeg har vært dårlig over noe tid, så jeg vet litt om hva dette handler om, og hva det er. Nå begynner bitene å falle på plass, og det er en lettelse.

Kronprinsessen er preget av skulle å snakke om sykdommen på TV.

– Det er aldri behagelig å snakke om egen helse offentlig, men i den perioden jeg skal inn i med videre utredninger og mulig behandling, så kommer jeg til å være en del borte. Det gjør at vi er nødt til å fortelle om det uten at det blir mye spekulasjoner, sier hun.

Haakon er innstilt på at de ikke vil få alle svar rundt sykdommen.

– Vi må nok leve med noe usikkerhet, det er nok realiteten, sier han.

Mette-Marit er på tross av sykdommen innstilt på å kunne jobbe så mye som mulig.

– Men i perioder vil jeg ikke være i så god form som jeg ønsker, forklarer hun.

Kronprins Haakon skyter inn:

– Vi må tilpasse litt. For eksempel da vi var i Baltikum, gjorde jeg noen ting alene, så gjorde vi andre ting sammen. Det er snakk om enkle tilpasninger.

Mette-Marit sier at hun tror noe av livet handler om å lære seg å leve med usikkerhet.

– Sånn er det også for meg.

Lege Kristian Bjøro ved Rikshospitalet sier i TV-intervjuet at det vanligste er en langsom utvikling av sykdommen. På spørsmål fra NRK om hva som vil gis av medisinsk behandling, svarer han at det gjenstår flere undersøkelser før de kan vite hvilken behandling som kan bremse og kontrollere sykdommen.

– Men vi har tro på at vi skal kunne kontrollere sykdomsutviklingen på en god måte, sier legen, og forklarer at Rikshospitalet har et apparat som skal jobbe med kronprinsessen.

Bjøro forklarer at pasienter med denne sykdommen kan bli tungpustne, slitne og merke nedsatt allmenntilstand. Han sier at årsaken til den type fibrose kronprinsessen har fått påvist, i liten grad er kjent, men at det er bred enighet om at den ikke har sammenheng med miljø- eller livsstilsfaktorer, som er tilfelle ved andre mer vanlige typer av lungefibrose.

Lungespesialist og indremedisiner Olav Kåre Refvem i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke sier til VG at lungefibrose er en betennelseslignende tilstand hvor kroppen går til angrep på egne celler.

– Sykdommen kan starte svært langsomt med irriterende tørrhoste – det kan være det første tegnet. Det kan være lett å overse, men når det vedvarer vil man merke at lungene blir affisert av dette. Ved fysiske anstrengelser vil man bli mer kortpustet, sier Refvem.

Han sier at det er mer vanlig å få diagnosen når man er rundt 60–65 år gammel.

– Når man oppdager det tidlig har man større sjanse for å påvirke, sier Refvem, som understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag.

Rikshospitalet håndterer

Lege Bjøro forteller i TV-intervjuet at det hender de sender pasienter til utlandet, men at de i første omgang regner med at Rikshospitalet skal håndtere dette, eventuelt i samarbeid med hjelp fra utlandet.

Mette-Marit kastet glans over TV-aksjonen i helgen og besøkte blant annet «Lindmo», noe som var hennes talkshow-debut.

– Det var fint å kunne stille opp, sier hun.

Med tanke på fremtiden, sier kronprinsessen at hun er glad for å ha flinke folk rundt seg, og at hun er optimist.

VG har vært i kontakt med Slottet, som sier at kronprinsessen ikke kommer til å kommentere saken ytterligere nå.

– Det som skal sies, kommer frem av pressemeldingen og i TV-intervjuet, sier assisterende kommunikasjonssjef Sven Gjeruldsen.

Landsforeningen For Hjerte- Og Lungesyke skriver på sine nettsider at lungefibrose er en tilstand med arrdannelse i lungevevet: « Arrdannelse er kroppens vanligste måte å reparere vevsskade på, ikke bare i lungene, men i hele kroppen. Det er sammenlignbart med et arr i huden etter et kutt eller skrubbsår. Ved lungefibrose er det unormal arrdannelse i lungeblærene »

Statsminister Erna Solberg sendte følgende støtteerklæring til kronprinsessen via NTB etter at nyheten ble kjent:

– I dag sender jeg varme tanker til kronprinsesse Mette-Marit.