BLOGG: Martine Lunde (22) er en av Norges største bloggere. Her danser hun med dansepartneren Fredric Brunberg. Foto: Frode Hansen / VG

Martine Lunde skal danse med omgangssyken

RAMPELYS 2018-10-20T17:02:46Z

Det har vært en dramatisk oppladning til kveldens konkurranse for bloggeren.

Publisert: 20.10.18 19:02

Forrige lørdag gikk antallet «Skal vi danse»-deltagere fra syv til seks , og det var Amalie Snøløs (22) som måtte forlate konkurransen for andre gang .

Denne uken skal deltagerne hylle en viktig person i livet deres.

For første gang under årets «Skal vi danse» må deltagerne lære seg to danser på én uke, hvor dans nummer to skal være gruppedans.

Ukens trening har vært en utfordring for blogger Martine Lunde (22), som skriver på sin egen blogg at hun fikk omgangssyken natt til fredag.

– Jeg ble dårlig natt til fredag, og våknet av at jeg måtte løpe på do for å spy. Dermed ble det ikke så mye trening på meg på fredag, men jeg var innom dansesenteret og fikk kjørt gjennom dansen min to ganger, forteller Martine Lunde til VG.

På bloggen skriver 22-åringen at hun ikke føler seg trygg på kveldens dans, som hun skal danse sammen med dansepartneren Fredric Brunberg. Dansen skal ifølge bloggeren gå veldig fort.

Lunde legger til at hun har kjøpt munnbind for ikke å smitte noen andre, og har bestemt seg for å gjennomføre kveldens konkurranse.

– Jeg føler meg litt bedre enn jeg gjorde i går, men jeg er fortsatt småkvalm og slapp i kroppen, sier hun, og legger til:

– Siden jeg ennå er småkvalm og slapp i kroppen, så gjelder det å hente fram alt jeg har av energi når det gjelder på parketten, sier hun.