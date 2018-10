EGET SELSKAP: Andreas Hem (23) har produksjonsselskapet «Twins Productions» sammen med tvillingbroren sin. Foto: Trond Solberg / VG

Norske Andreas (23) ble invitert til USA av Will Smith

2018-10-11

Oslo-gutten ble invitert til Miami for å hjelpe skuespiller Will Smith (50) med YouTube-kanalen sin.

Publisert: 11.10.18 18:55

Andreas Hem (23) driver med filming og redigering, og har over 100.000 følgere på YouTube-kanalen sin. I august ble 23-åringen invitert til Miami av den amerikanske skuespilleren Will Smith (50) for å hjelpe skuespilleren med YouTube-kanalen sin.

– Jeg fikk helt sjokk, forteller Andreas Hem til VG.

Will Smith opprettet YouTube-brukeren sin for et halvt år siden, hvor han oppdaterer jevnlig med videoblogger om livet sitt. Skuespilleren ble anbefalt å bruke 23-åringen til hjelp med YouTube-kanalen sin.

– Alt gikk veldig fort! Produksjonen hans ringte og sa at Will Smith likte det jeg gjorde, og spurte om jeg ville komme til Miami for å hjelpe til med YouTube-kanalen hans, forteller Hem.

Feiret Will Smiths bursdag

Fire dager etter invitasjonen satt 23-åringen i et fly på vei til USA for å møte Will Smith og familien hans.

– På vei til Miami tenkte jeg bare «hva skjer nå?», forteller Hem.

Hem beskriver Will Smith som en svært hyggelig person. 23-åringen fikk være sammen med skuespilleren til Miami og Los Angeles, og senere til Grand Canyon for å delta i Smith sin bursdagsfeiring der Smith hopper strikk. Videoen kan du se nederst i saken.

– Mange av hans nærmeste var tilstede, så man føler det nesten er litt ufortjent å være der, sier Hem.

Saken fortsetter under videoen.

En av 23-åringens beste minner på turen var da han selv hadde bursdag siste dagen i Miami.

– Vi hadde filmet hele dagen og var ikke tilbake på hotellet før sent på natten. Jeg hadde så vidt nevnt til noen i teamet at jeg hadde bursdag, forteller Hem.

Uten noe anelse om hva han hadde i vente, dro han tilbake til hotellet.

– Før jeg kom meg til hotellrommet mitt, hadde flere sneket seg inn før meg. Plutselig stod Will Smith og resten av teamet med kake og sang bursdagssangen til meg, forteller han.

Fikk skryt av Will Smith

Hem viser en video til VG der Will Smith skryter over 23-åringens YouTube-videoer til sønnen Jaden Smith (20).

– Han er ekstraordinær med kameraet. Jeg så en «vlog» (videoblogg) han gjorde og sa «Få ham hit nå», sier Will Smith i videoen til sønnen om 23-åringen.

Hem har holdt på med YouTube i ett år og har hatt sitt eget produksjonsselskap sammen med tvillingbroren sin i tre år. Sammen lager Hem-brødrene filmer til festivaler og reklamer.

– Jeg kunne sitte i timevis og lære meg redigering med effekter. Til slutt reagerte mamma og bare «hva er det du driver med?»

Nå ønsker 23-åringen å satse videre på YouTube.

– Men målet er bare å ha det gøy, avslutter han.