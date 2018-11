SA JA: Mike Sorrentino og Lauren Pesce giftet seg i New Jersey på torsdag. Foto: Nicholas Hunt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Jersey Shore»-stjernen Mike Sorrentino giftet seg i hemmelighet

Realitystjernen fikk en etterlengtet opptur bare måneder før han må i fengsel og sone. – Vi er i ekstase, sier han.

I starten av oktober ble realitystjernen Mike «The Situation» Sorrentino (36), kjent fra MTV’s «Jersey Shore, dømt til åtte måneders fengsel og to års prøvetid etter at han skal ha blitt fersket i en skatteunndragelsessak. Nå, nesten én måned senere skaper 36-åringen overskrifter for noe langt hyggeligere.

Torsdag giftet han seg nemlig med sin kjæreste gjennom flere år, Lauren Pesce (33). Bryllupet fant sted i The Legacy Castle i Pompton Plains, New Jersey, melder flere amerikanske medier, deriblant People og US Weekly. Blant gjestene var blant andre «Jersey Shore»-kollegene Deena Cortese og Angelina Pivarnick.

– Vi er i ekstase over å kunne starte vår reise som mann og kone. Vi er bestevenner og sammen takler vi hva det skal være. Takk til all familie, venner og fans som har støttet oss i hvert eneste steg på veien, sier Sorrentino, som også bekrefter nyheten på sin egen Instagram, til US Weekly.

Ekteskapsinngåelsen kommer dermed bare noen måneder før Sorrentino begynner soningen av fengselsstraffen sin fra 15. januar. Det var i september 2014 at 36-åringen og broren Marc først ble anklaget for skattejuks og for å ha konspirert for å svindle USA, etter at de skal ha unndratt inntekt fra skatt.

I april 2017 ble siktelsen utvidet til å inkludere skatteunndragelse og dokumentforfalskning .

– Sorrentino gleder seg til å få fullført sin straff, og til senere å komme hjem til Lauren, familien og sine venner, fortelleren talsperson for realitystjernen til People.

Mike «The Situation» Sorrentino og Lauren Pesce møttes allerede i studietiden.

– Vi datet i om lag fire år, og da «Jersey Shore» startet bestemte vi oss for å ta en pause mellom sesong 1 til 6. Etter det tok vi opp kontakten, og siden det har vi vært kjærester – i over fire år nå, uttalte 36-åringen til People tidligere i år.