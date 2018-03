Odd Magnus Williamson (37) blir straks pappa: - Gruer meg til lite søvn

Publisert: 23.03.18 18:53

Odd Magnus Williamson og kona Tinashe venter barn om kort tid. Skuespilleren gleder seg til å bli pappa, men én ting bekymrer ham. Odda blir nemlig så sutrete uten søvn.

– Jeg gruer meg mest til mangel på nattesøvn. Jeg er dårlig på lite søvn. Ekstremt dårlig på lite søvn, blir sutrete og sur. Det er det jeg ser minst frem til ved det.

For Odd Magnus Williamson er avhengig av hvile. Som de fleste småbarnsforeldre vet, kan nettopp det bli en utfordring når man får en baby i huset.

– Jeg trenger 8 timer søvn på natten, og vil helst sove en time i løpet av dagen. Det danskene kaller «å ta seg en morfar» , det setter jeg pris på. Så å sove en time etter jobb, ypperlig! Det har jeg gjort siden jeg var 26 år gammel.

Bortsett fra bekymring over søvnen, er det lite skuespilleren gruer seg til.

– Utover det som som har med søvn å gjøre, så bare gleder jeg meg. Bare fryd. Og mye gammen.

Tinashe og Odda giftet seg i 2015, på utestedet Angst i Oslo. I oktober i fjor røpet de at ventet sitt første barn sammen. Paret venter en datter, og Tinashe har lagt ut et innlegg på sin Instagram- profil, der hun forteller at datteren vil bli tatt med keisersnitt.

– Det er ikke alltid en vaginal fødsel er det beste for mor og barn. Det blir planlagt keisersnitt også denne gangen. Det har hendt at jeg har fått kommentarer som gjør at jeg har tenkt at jeg ikke skal snakke så høyt om akkurat det. Som om det er noe jeg skal skamme meg litt over, og det skal jeg jo ikke, skrev Tinashe på sin i Instagram-profil i januar i år.

