NY JOBB: Helene Olafsen. Foto: Hansen, Frode

Helene Olafsen blir programleder i TV 2

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 08.03.18 06:58 Oppdatert: 08.03.18 07:14

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-03-08T05:58:09Z

Etter å ha jobbet med OL for Discovery, har tidligere snøbrettkjører og realitykjendis Helene Olafsen nå signert for konkurrenten.

I vinter har Helene Olafsen (28) vært å se i TVNorges og Eurosports OL-sendinger. Fremover blir hun imidlertid å se hos konkurrenten TV 2 .

I første omgang skal hun jobbe med Tour de France og Fotball-VM, men etter hvert også med diverse underholdningskonsepter.

VG var i kontakt med Helene i forbindelse med hennes nye jobb senest lørdag, men fikk da beskjed om at hun ikke fikk lov til å prate om det ennå.

Men nå bekrefter både TV 2 – og hun selv nyheten.

Blir programleder

– Det har ikke vært klart så veldig lenge. Vi begynte å snakke i høst, og så har vi fortsatt å snakke sammen senere. Det var vel først i januar at det ble klart. Jeg er veldig fornøyd, sier Helene Olafsen til VG.

Og 28-åringen er allerede godt i gang. 1. mars startet hun nemlig hos sin nye arbeidsgiver. Men de neste månedene vil i første rekke handle om forberedelser og planlegging til både sykkel og fotball i sommer.

Etter hva VG erfarer er hun med tiden tiltenkt en rolle som programleder i kanalen.

– En «Kanal-Hore»

– Det eneste jeg vet foreløpig er at jeg skal jobbe med fotball og Tour de France. Men så får jo de finne ut hva de har lyst til å bruke meg til. Det blir spennende å se hva som kommer ut av dette, sier hun.

– Hva sier de i Discovery da, nå som du går til konkurrenten?

– I Discovery har jeg jo bare jobbet med OL, så jeg tror ikke de blir sure for det. Jeg håper ikke det i hvert fall. Jeg har jo vært innom NRK også, og har jo blitt en «kanal-hore», om det er lov til å si det. Men nå får jeg mer forutsigbarhet, og det fristet veldig.

Helene Olafsen jobbet så sent som i høst på «Klubbjakten» i TV 2, der hun skulle finne seg en favorittklubb i Premier League. Hun har gjort mye TV den siste tiden. I tillegg til å ha deltatt i «Mesternes Mester» på NRK i fjor vår, gikk hun nemlig til topps i «Skal vi danse» i høst.

I tillegg til det har hun vært fast inventar i VGTV-programmet «Spårtsklubben» . I januar debuterte hun som programleder da hun ledet «Idrettsgallaen» sammen med Atle Pettersen.

– Et stjerneskudd

I TV 2 er de strålende fornøyd over å ha sikret seg den tidligere snøbrettkjøreren.

– Helene var stjerneskuddet alle kanaler ville ha, og vi er utrolig glad for at hun valgte TV 2 i knivskarp konkurranse, forteller sportsredaktør Vegard Jansen Hagen.

Programredaktør i kanalen, Jarle Nakken, legger ikke skjul på at de gjerne ser at Helene utvider «repertoaret» etter hvert.

– Hun er et av de største programledertalentene der ute, og vi er veldig glade for at hun nå blir sentral i flere TV 2-satsinger. Ved siden av oppgavene for TV 2 Sporten, skal hun også gjøre underholdningskonsepter som nå er i utvikling. Hva dette er kommer vi tilbake til ved en senere anledning, forteller han.