TOK GREP: Da Jan Thomas opplevde det han opplevde som fordomsfulle ytringer fra TV-produksjonen, sa han tydelig ifra hva han mente. Foto: Kristin Folsland Olsen/TVNorge

Jan Thomas tok oppgjør med TV-produksjonen

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 16.03.18 20:29

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-03-16T19:29:42Z

Ett spørsmål fikk kjendisstylist Jan Thomas Mørch Husby til å reagere. - Det er ikke sånn at alle homofile er skrullete, sier han.

Kjendisstylist Jan Thomas Mørch Husby (51) er denne våren å se i «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis» på TVNorge . Og med deltagelsen i det knallharde realityprogrammet, mener 51-åringen at han beviser at han kanskje ikke bare er den alle tror at han er.

– Av alt jeg har gjort er dette kanskje det jeg er mest stolt av å vise frem. Det handler om definisjonen av meg selv og hvem folk mener at jeg er. Det folk mener er veldig feil, sier en åpenhjertig Jan Thomas til VG.

For Jan Thomas har levd et aktivt liv i offentligheten. Han opplever stadig å bli møtt med fordommer.

Reagerte på dusjkommentar

– Det er klart, i svake øyeblikk tenker jeg også at «Er det mer til meg enn lettkledde bilder, muskler, designerklær og hår og makeup»? Ja, jeg vet at det er det. Som menneske er det veldig mye mer til meg.

Ifølge Jan Thomas, opplevde han også forutinntatte holdninger fra selve «71»-produksjonen. Han ga tydelig beskjed om hva han mente.

– Å legge fra seg livet sitt og blottlegge seg - det er usminket. Og jeg minnes veldig godt den første store premien vår, som var å få dusje. Dette vet jeg ikke engang om jeg får lov til å fortelle, men jeg innbiller meg at det er greit. Alle fra produksjonen kom løpende bort til meg og sa «I dag får du dusje, er ikke det kult for deg, Jan?» , forteller stylisten, som reagerte umiddelbart.

– Jeg tenkte «Hvorfor spør du meg om det? Spør John Arne (Riise, journ. anm.)». Jeg bryr meg ikke.

Sa nei til styling

I forkant skal Jan Thomas også ha fått spørsmål om han kunne «style» noen av deltagerne underveis på turen. Det kom ikke på tale.

– Da var det viktig for meg å si til produksjonen at «Nei, det blir ikke noe styling». Jeg hadde ikke med meg noe makeup heller. Jeg hadde med meg minst «beauty»-produkter av alle. Og det er deilig å få bort noen av de fordommene om meg selv. Det er jo ikke sånn at fordi du er mørk i huden, så er du en gangster? Det er ikke sånn at alle homofile er skrullete.

– Du mener at du ble møtt av fordommer - også fra produksjonen?

– Ja. Nå skal jeg prøve å være så politisk korrekt som jeg bare kan. Men i et program som dette skal man gjerne ha med en med en annen hudfarge og en med en annen legning. Vi inkluderer alle. Jeg er en «gay» mann, men jeg vil ikke defineres av min legning.

– Jeg lever ikke en «gay» livsstil, jeg går ikke på «gay»-klubber og drar heller ikke på «gay»-cruise. Det interesserer meg ikke. Jeg har aldri vært sånn. Jeg er et menneske sånn som deg.

– Vi ble alle mennesker

For Jan Thomas var det spesielt befriende å ha med seg artisten Carina Dahl på turen mot Nordkapp. Han mener nemlig de to sliter med akkurat det samme.

- Vi kjenner begge litt på hvordan det er å bli forhåndsdømt, mener Jan Thomas, som synes det var godt å møte alle de andre deltagerne på likefot - uten noen form for staffasje.

– Jeg hadde ikke mine designerklær, Carina hadde ikke sine sexy-klær og John Arne hadde ikke sine sportsklær. Ingen hadde det som er hverdagen vår og som vi er komfortable med. Ergo ble vi alle mennesker. Jeg tror jeg snakker for alle når jeg sier at det ble en veldig sterk personlig reise.

For selv i 2018 har samfunnet en lang vei å gå, mener Jan Thomas.

– Folk elsker å sette andre i bås. Og nei, kommer du hjem til meg har jeg ingenting som er rosa. Det er ikke sånn jeg er som menneske. Jeg vil ikke settes i bås.

– Virkelig?

– Hva synes du om at det fortsatt er sånn?

– Jeg tenker «Virkelig»? Snakker vi om dette ennå? Mamma sa noe jeg alltid har hatt med meg. «Den dagen vi klarer å samarbeide og den dagen vi klarer å leke sammen - da kommer jorden til å gå i oppløsning.» Og det tror jeg på. Vi har det ikke i oss, mener Jan Thomas, som er full av lovord om samtlige av de andre deltagerne i «71 grader nord» .

– Håvard Tvedten la seg hver natt veldig nær meg i teltet fordi han bekymret seg for min sosiale angst. Han ville passe på meg. Vi tok vare på hverandre alle sammen. Jeg tror programmet har forandret livet mitt for alltid, sier han til VG.

Mediesjef i Discovery Networks og TVNorge, Hanne McBride, sier i en kommentar til VG at det er leit hvis Jan Thomas sitter igjen med et slikt inntrykk.

– Sånn skal det ikke være. 71° nord skal stå for det motsatte av stigmatisering, og vi ønsker ikke å dyrke stereotyper, men tvert imot bryte med satte oppfatninger. Vi har med kjendiser med ulike erfaringer og personligheter som skubbes ut av komfortsonen og som får vise nye sider av seg selv. Det synes vi både Jan Thomas og de andre deltakerne gjør til gangs i denne sesongen, sier McBride.

Samtidig sier hun at det er bra at Jan Thomas sier fra og at TVNorge kommer til å diskutere denne tilbakemeldingen med produksjonen for å sørge for at ingen skal føle seg fordomsfullt behandlet i fremtidige produksjoner.

- Vi tar kontakt med Jan Thomas onsdag for i høre om han har mer på hjertet, og beklage direkte til ham, sier Hanne McBride.