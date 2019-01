GIKK BORT: Michel Legrand, her da han fikk Grand Vermeil Paris-medaljen i 2016, var en kjent komponist. Foto: Jacques Brinon / TT NYHETSBYRÅN

Oscar- og Grammy-vinner Michel Legrand er død

RAMPELYS 2019-01-26T08:58:19Z

Den franske komponisten Michel Legrand, som vant tre Oscar-priser og fem Grammy-priser for sin filmmusikk, er død, 86 år gammel.

NTB

Publisert: 26.01.19 09:58

Legrand vant sin første Oscar -pris i 1969 for låten «The Windmills of Your Mind» fra filmen «The Thomas Crown Affair ». Neste Oscar-pris fik han i 1972 for sin musikk til filmen «Summer of '42». Tredje og siste Oscar fikk han for sitt musikkbidrag til filmen «Yentl» i 1984.

Legrand vant også fem Grammy-priser i løpet av sin lange karriere.

Legrand døde natt til lørdag, opplyser hans talsmann.

86-åringen var fortsatt aktiv og skulle ha holdt to konserter i Paris i april.

I løpet av karrieren samarbeidet Legrand med legender som Miles Davis, Ray Charles, Orson Welles, Jean Cocteau, Frank Sinatra og Edith Piaf.

I 2014 deltok han på Oslo Jazzfestivals åpningsdag med Karin Krog og Solveig Slettahjell som vokalister.