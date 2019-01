MED MOR OG FAR: Pink og ektemannen Carey Hart med datteren Willow som har fått opplæring i våpenbruk siden hun var tre år gammel. Foto: Christopher Polk / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Popstjernens datter (7) bruker våpen i Instagram-video

Popstjernen Pinks ektemann, Carey Hart publiserte en video av parets syv år gamle datter Willow som skyter med en rifle på Instagram. Det har utløst mange sterke reaksjoner.

– Hun begynte å skyte i treårsalderen og nå er hun blitt ganske god, skriver pappa Carey i billedteksten.

Det var BBC som omtalte denne saken først.

Hart, som tidligere var en profilert motocross-utøver, har over 915.000 følgere på sin instagramkonto og så langt har videoen som han postet onsdag hatt nesten 350.000 visninger - og utløst 6.500 kommentarer.

– Det er absolutt ingen grunn til at en treåring skal lære seg å bruke et skytevåpen Dette bidrar bare til at våpent er kult, skriver en indignert kvinne.

– Ignorante, forferdelige kommentarer, skriver en annen.

Andre igjen tar Hart i forsvar og hyller ham for at han lærer datteren å bruke våpen på en en forsvarlig måte.

– Jeg oppdrar barna mine i den hensikt at de skal ha en bevissthet rundt våpen, hvordan de behandler våpen, skyter med dem, oppbevarer dem på en forsvarlige måte slik at de ikke kommer i hendene på folk som ikke har kunnskap om våpen, skriver Carey Hart.

Han legger ikke skjul på at han blir provosert av mange av kommentarene.

– Vi går ikke på jakt. Dette er en sport for oss, skriver Hart.