SYK: Dayanara Torres, her avbildet på et arrangement i Miami i januar i år. Foto: Manny Hernandez / Getty Images North America

Modellen Dayanara Torres har fått kreft

Tidligere Miss Universe og ekskona til sanger Marc Anthony, Dayanara Torres (44), forteller sine 900.000 følgere på Instagram at hun har en trist nyhet.

Publisert: 06.02.19 00:11







Modellen og skuespilleren har lagt ut et videopptak der hun forteller om helsesituasjonen. 44-åringen har lenge hatt en som så mistenkelig ut, men hun har ikke trodd at den var alvorlig.

Først nylig fikk forloveden Louis D’Esposito (56), en av toppsjefene i Marvel Studio, overtalt henne til legesjekk.

les også Betaler ekskona 96.000 i måneden

– Legene har allerede operert bort et stort område bak det ene kneet mitt. De har i tillegg fjernet to lymfeknuter øverst på leggen, fordi kreften hadde spredt seg dit.

Torres, som har to sønner på 18 og 15 med eksmannen Marc Anthony (50), sier at hun fikk beskjed torsdag for en uke siden om at det er snakk om ondartet kreft.

– Dessverre, sier puertorikanske Torres, som ble verdenskjent da hun vant Miss Universe i 1993.

I videoklippet, der hun er synlig preget, sier hun at det er typisk for mødre at de først og fremst tenker på alle andre enn seg selv, og at de derfor ikke tar nok vare på sin egen helse.

Hun forteller at føflekken bak kneet nylig skal ha blitt ondartet, men at det har gått mange år siden den først dukket opp. Siden har den vokst.

– Nå venter vi bare på å få vite hva slags behandling jeg må gjennomgå. Jeg håper ikke kreften har spredt seg til andre organer. Jeg har lagt alt dette i Guds hender. Jeg vet at han har kontroll, sier hun.

Fansen trøster nå med god bedring-hilsener under Instagram-posten.

MISEEDRONNING: Dayanara Torres i 1993. Foto: Jeff Robbins / ASSOCIATED PRESS