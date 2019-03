IMPULSIVT? Her leier prins Harrry kona Meghan opp på podiet, noe som ifølge britiske medier ikke sto på programmet. Foto: WILL OLIVER / EPA

Prins Harry dro kona Meghan opp på scenen

Prins Harry (34) overrasket publikum med å hente høygravide hertuginne Meghan (37) midt under talen på WE Day i London onsdag.

Publisert: 06.03.19 14:35







Harry var invitert til den årlige begivenheten i SSE Arena, der målet er å inspirere unge mennesker til å gjøre en positiv forandring i samfunnet.

– Du trenger ikke å gjemme deg bak enheten din (PC, mobil, red.anm.) for å gi din stemme. Si meningene dine høyt, fordi du er stolt av dem, sa prinsen i talen foran 12.000 studenter og lærere.

Hoffet ut mot hets av hertuginnene: Advarer nettroll

Ifølge britiske Daily Mail og amerikanske People berømmet sin egen kone for at hun ofte minner ham på et av sine favorittsitater, fra Martin Luther King Jr.:

«Mørke kan aldri fordrive mørke, det kan bare lys. Hat kan aldri fordrive hat, det kan bare kjærlighet».

(Artikkelen fortsetter under bildet)

GOD STEMNING: Harry og Meghan på scenen onsdag. Foto: Matt Dunham / AP

– Deres rolle er spre lyset. Hver dag blir dere overeksponert for annonser, tradisjonelle medier, sosiale medier, endeløse sammenligninger, forvrengning av sannheten og manipulative forsøk på å påvirke positiv tenkning. Ikke la dem forvirre dere, lød det i formaningen.

Kongehusekspert etter lekket Meghan-brev: – Føler medlidenhet

Lenge satt Meghan som tilskuer, men plutselig sa Harry:

– Ok, nå skal jeg dra kona mi opp på scenen her.

Da skal forsamlingen ha brutt ut i heiarop og applaus.

Prinsen gikk ned fra podiet og leiet så hertuginnen opp.

– Folkens, jeg er med dere – vi er med dere. Nå, gå løs på oppgaven! sa han før de forlot scenen hånd i hånd.

Meghan tok ikke ordet, men vinket og smilte bredt til publikum. Babymagen hindrer heller ikke hertuginnen i å ta seg frem på skyhøye stiletthæler.

Fødeklar

Hertuginnen skal bare være uker fra å føde, men hun ligger ikke på latsiden. I går kveld var prinseparet på storslått fest på Buckingham Palace for å feire Charles’ (70) 50-årsjubileum som prins av Wales.

Lest? Hertuginne Kate og hertuginne Meghan festet sammen igjen

Det er for øvrig andre gang prins Harry holder tale under WE Day. Første gang, for fem år siden, satt hans daværende kjæreste – Cressida Bonas (30) – i salen. Hun ble ikke hentet frem på podiet.