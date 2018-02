Foto: Matt Dunham / TT / NTB scanpix

Slik blir bryllupsdagen til prins Harry og Meghan Markle

Publisert: 12.02.18 11:00

RAMPELYS 2018-02-12T10:00:25Z

Prins Harry (33) og forloveden Meghan Markle (36) har avslørt nye detaljer om bryllupet.

I november kom nyheten om at Prins Harry skal gifte seg med den amerikanske skuespilleren Meghan Markle.

Den storslåtte seremonien, som går av stabelen 19. mai, vil skje i St George Chapel på Windsor Castle i Berkshire. Windsor Castle ligger vest for London og var stedet prins Harry ble døpt i 1984.

Forlovelsesbildene som ble sluppet i desember ble også fotografert på Windsor Castle.

Kapellet kan romme 800 gjester, men man vet ikke hvor mange og hvem som står på gjestelisten .

Det er erkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, som vil stå for vielsen som starter klokken 12.

En time etter skal det nygifte paret ta en runde i området rundt slottet med hest og vogn.

– Vi håper at denne korte turen vil gi flere muligheten til å samle seg rundt Windsor og nyte atmosfæren på denne spesielle dagen, sier Kensington Palace i en pressemelding.

Etter vielsen vil det være en samling med gjester i luksuriøse St George's Hall på Windsor Castle. På kvelden vil det være en mer intim feiring med venner og familie i regi av prins Charles.

HER SKJER VIELSEN: I St George's Chapel på Winsor Castle skal paret gifte seg.

Den tidligere Suits-skuespilleren og prinsen bryter den kongelige tradisjonen ved å legge bryllupsdagen på en lørdag. Tradisjonen tro sier at vielsen skal foregå på en ukedag.

Men dette ikke er første gangen det kommende brudeparet går nye veier – i julen i fjor brøt de tradisjonen ved å feire sammen med den britiske kongefamilien før de har gitt hverandre sitt endelige «ja».

Hvem som skal være forloveren til prins Harry er usikkert, men ifølge The Guardian er det mest sannsynlig prins William som får oppgaven.

Prins William har egentlig et annet ærend den dagen. I tradisjonen tro skal han etter planen dele ut trofeet under FA-cupfinalen. Dette vil nå kollidere med bryllupet, og William må trolig stå over for å feire brorens giftermål.

Markle har heller ikke avslørt hvem som vil være hennes forlover.

Flere detaljer rundt bryllupsdagen skal ifølge Kensington Palace komme de neste månedene.