MOTSTANDERE: Kjæresteparet Aleksander Sæterstøl og Martine Lunde skal kjempe mot hverandre i høstens «Skal vi danse». Foto: Joakim Kleven, TV 2

«Skal vi danse»-Martine om savnet under «Farmen kjendis»: – Det var helt forferdelig

RAMPELYS 2018-08-20T16:43:44Z

Den nye TV-hverdagen blir sannsynligvis mye enklere enn den forrige for kjæresteparet Martine Lunde og Aleksander Sæterstøl, som skal svinge seg på parketten i «Skal vi danse» i høst.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 20.08.18 18:43

1. september er det klart for nok en runde av «Skal vi danse» på TV 2 , denne gangen også med et kjærestepar som skal konkurrere mot hverandre, nemlig Martine Lunde (22) og Aleksander Sæterstøl (22), som begge ble kjent for det norske folk gjennom «Paradise Hotel» i 2017.

Nå har paret fått kjent på dansingen i et par uker. Og ifølge dem selv går det bedre og bedre.

LES OGSÅ: Disse deltar i høstens «Skal vi danse»

– Skal hjelpe hverandre

– I starten fikk jeg inntrykk av at det gikk best for Martine, men nå har jeg blitt bedre selv. Jeg kommer nok ikke til å knuse henne, men jeg føler at min dans er mer underholdende enn hennes, sier Aleksander Sæterstøl til VG.

Men selv om de to er konkurrenter på parketten, finnes ingen bitter rivalisering mellom dem.

– Altså, jeg tror vi kommer til å hjelpe hverandre mye, og gjøre det vi kan for at den andre også skal komme lengst mulig. Men selvfølgelig vil jeg jo komme lenger enn Aleksander. Men jeg blir ekstra glad hvis begge tar seg videre. Det er i hvert fall veldig kult at de har tatt med et kjærestepar, mener Martine.

«Skal vi danse» er imidlertid ikke det eneste realitybaserte programmet Martine Lunde har deltatt i i år. I vinter var hun nemlig én av deltagerne i den tredje sesongen av «Farmen kjendis», som vises på TV vinteren 2019.

Det var en tung opplevelse for dem begge.

– Helt jævlig

– I den perioden fikk jeg jo ikke snakket med henne i det hele tatt, så jeg følte at hun var død. Jeg var bare hjemme og ventet på at en jente skulle komme hjem fra krigen... Det var trist, det var faktisk helt jævlig, forteller Aleksander, som får støtte av kjæresten.

– Det var helt forferdelig. Jeg var veldig ofte lei meg og ville hjem. Fordi jeg savnet ham veldig. Men jeg måtte bare lære meg til ikke å tenke så mye på ham, sier hun.

I «Skal vi danse» danser Martine med Fredric Brunberg, mens Aleksander svinger seg med Lillian Aasebø. Men i tett omfavnelse med hver sin «fremmede» dansepartner, tror de ikke at sjalusien vil komme snikende underveis.

– Plutselig blir man forelsket

– Man vet jo ikke hvordan man reagerer når man møter nye mennesker, man kan jo oppleve kjærlighet ved første blikk. Man vet jo aldri, plutselig blir hun forelsket i dansepartneren. Men jeg kjenner Martine så godt, og er 99 prosent sikker på at det ikke skjer. Jeg tror ingen av oss har noe å frykte, forteller Aleksander.

– Det blir vel ikke så høy rivalisering at det blir brudd i løpet av høsten, Martine?

– Nei, det håper jeg da virkelig ikke! Jeg tror det er bra at begge to er med, for vi kommer til å ha forståelse for hverandre. Om bare én er med har man ikke den forståelsen, man klarer ikke å sette seg inn i hva den andre holder på med. Derfor tror jeg det er bra at begge er med, sier Martine Lunde til VG.

Martine og Aleksander, som har vært kjærester i cirka halvannet år, bor sammen i Martines leilighet i Oslo under høstens «Skal vi danse»-eventyr.