Isac Elliot returnerer til VG-Lista med bergens-DJ SJUR

DUO PÅ VG-LISTA: Isac Elliot er tilbake for fjerde gang, DJ SJUR debuterer på Rådhusplassen. Sammen har de låten «Rich & Famous». Foto: Samu Hintsa

22. juni braker den 20. utgaven av VG-Lista-konserten løs på Rådhusplassen. Finske Isac Elliot er klar for scenen igjen, denne gangen med den ti år eldre, bergensbaserte SJUR.

Siden 2013 har Isac Elliot vært en popstjerne både i hjemlandet og i Norge. Samme år var også hans første opptreden på VG-Lista, og i juni er han tilbake for fjerde gang. På scenen står han sammen med musikkprodusent og DJ SJUR, Sjur Kristian Gimmestad, som han har låten «Rich & Famous» med.

– Siden jeg startet da jeg var 12 år har jeg tilbrakt denne midtsommerhelgen i Norge hvert eneste år. Så VG-Lista er blitt vår families midtsommertradisjon, skriver han i en mail til VG.

– Det er sykt hvor sterk støtten i Norge er. Noen ganger må jeg sette meg tilbake og tenke over det en stund. Jeg setter virkelig stor pris på det.

Han lover feststemning høy dansefaktor på VG-Lista, og at han gleder seg til å møte den norske fansen igjen.

– Jeg har aldri stage-divet eller crowd-surfet før. Kanskje tiden er inne for det nå? Eller å ta med noen fans opp på scenen for å feste med meg. Det har jeg gjort tidligere, men ikke på VG-Lista, sier han.

Slik så det ut sist Isac Elliot var på scenen på Rådhusplassen:

Hjemmebane for SJUR

Duoen er også å se på scenen sammen på Festplassen i Bergen 4. juli, nærmest hjemmebane for Gimmestad, som har hatt tilhold i byen de siste ni årene.

– Det blir kanskje ekstra skummelt, å stå foran masse kjentfolk. Men jeg tror det blir veldig kjekt. Jeg har spilt på store festivaler tidligere, men jeg regner med at det blir litt ekstra nerver før jeg går på, sier Gimmestad, som er vokst opp i Gloppen i Sogn og Fjordane.

Han og Elliot har stått på scenen sammen tidligere, under finalen i den finske versjonen av «X-Factor», med samme låt.

– Det gikk veldig bra, jeg regner med at det blir bra denne gangen også. Det er ti års aldersforskjell, men han er ganske voksen for alderen, og jeg har fått et veldig positivt inntrykk av ham, sier Gimmestad.

Boost av Elliot

Til tross for at Gimmestad har flere millioner avspillinger av låtene og remiksene sine på Spotify, er han et relativt ukjent navn her til lands. Han forteller at han håper VG-Lista-turneen vil gjøre at flere får øynene opp for ham.

Låten «Let Me Love You» er spilt av over 85 millioner ganger. Ifølge Gimmestad kommer de fleste avspillingene fra USA og Canada. Han forteller også at den har ligget på topp 50-listen til Spotify i både Sverige og Danmark, men ikke Norge.

Samarbeidet med Elliot har imidlertid gitt ham større popularitet, mener han.

– Jeg har merket at en del fans av Isac har begynt å følge meg i sosiale medier, så han har absolutt hatt en påvirkning. Låtene mine har gjort det mye bedre nå enn tidligere. Isac er en bra boost for meg i Skandinavia, forteller han.