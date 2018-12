BLE VOKSNE: Taylor (til venstre), Zac og Isaac har hatt stor suksess med bandet «Hanson», som hadde superhiten «Mmmbop» i 1996. Foto: Thomas Andreassen

Hanson-stjernen Taylor Hanson ble pappa for sjette gang

Den profilerte vokalisten er bare 35 år gammel, men har likevel rukket å få hele seks barn. Onsdag kom lille Claude Indiana til verden.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 28.12.18 22:45 Oppdatert: 28.12.18 22:59

2. juledag ble en stor dag for Hanson -stjernen Taylor Hanson (35). Det var nemlig dagen da han ble pappa for sjette gang. Det skriver nettstedet People.

Nyheten avslørte imidlertid musikeren selv på sin Instagram.

«Gratulerer så mye med dagen til min beste venn og vakre kone Natalie. Over meg av begeistring vårt livs beste gave, lille Indiana Hansen, født 26.12.2018» , skriver han til et bilde av kona som holder den nyfødte i sine armer.

Taylor og Natalie fikk sitt første barn sammen da sangeren var 19 år gammel.

Til People legger ikke 35-åringen skjul på at paret er svært fornøyde om dagen.

– Vår nye lille mann, Indy, er det beste gaven vi kan forestille oss. Med hans ankomst kommer et nytt eventyr og enda mer spenning for fremtiden, sier han til nettstedet.

Det var i august at Taylor og Natalie fortalte sine følgere på Instagram at Natalie er gravid igjen. Det gjorde de ved å poste et bilde av hele familien, som inkluderte Wilhelmlina «Willa» Jane (6), Penepole «Penny» Anne (13), Viggo Moriah (10), River Samuel (12) og Jordan Ezra (16).

Det fulle navnet til den nyfødte er Claude Indiana Emmanuel Hanson.

«Hva er bedre enn å være pappa til fem barn? Kanskje å være pappa til seks» , skrev Taylor Hanson den gang.

Taylor Hanson er kjent som sangeren i popbandet Hanson, som blant annet hadde kjempehiten «Mmmbop» i 1996. Bandet består av Isaac Hanson, Taylor Hanson og Zac Hanson. Isaac var tidligere kjæreste med norske Marit Larsen, mens Marion Ravn på samme tid datet Zac. De fire fant tonen da Ravn og Larsens M2M turnerte sammen med det amerikanske bandet tidlig på 2000-tallet.