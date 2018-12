PROFILERT PAR: Artist Miley Cyrus og skuespiller Liam Hemsworth sammen på Vanity Fairs Oscar-fest tidligere i år. Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN

Kakebilde har satt i gang bryllupsrykter rundt Miley Cyrus og Liam Hemsworth

Bildet som ble lagt ut på Instagram av paret lille julaften har skapt en storm av gratulasjoner i sosiale medier.

Etter at en venn av paret, surferen Conrad Carr, la ut et bilde på Instagram-stories, har flere internasjonale medier spekulert i om Miley Cyrus (26) og Liam Hemsworth (28) har gjort alvor av bryllupsplanene.

Hemsworth i sort dress og Cyrus i elfenbenshvit kjole holder begge en kniv som er rettet mot en toetasjes hvit kake. I bakgrunnen er det lyse ballonger. En video som er lagt ut samme steder viser Hemsworth og to kamerater som tar hver sin shot, og ballonger i rosa som staver «Mr & Mrs». Også Cyrus’ søster Noah har lagt ut et bilde hvor ballongene synes i bakgrunnen. Et annet bilde viser lillesøsteren med tårer nedover kinnene, en tommel opp og et knust hjerte.

Hverken Cyrus eller Hemsworth har kommentert det angivelige ekteskapet.

Paret fant hverandre under innspillingen av «The Last Song» i 2010, og Hemsworth fridde til «Hannah Montana»-stjernen i 2012 .

Året etter kom imidlertid beskjeden som knuste hjerter verden over – paret var gått hver til sitt . For to år siden fikk fansen tilbake troen på kjærligheten da paret bekreftet at de hadde gjenopptatt både romansen og forlovelsen .

Cyrus var én av dem som mistet hjemmet sitt i den voldsomme infernoen som rammet California i høst.

Feiringen lille julaften fant derfor sted i familiens hjem i Franklin i Tennessee, skriver People. Cyrus sa under et intervju med radioverten Howard Stern etter brannen at hun kaller Hemsworth sin «overlevelsespartner», og at forloveden var en stor støtte for henne da hun mistet huset sitt, skriver Page Six .