GIKK BORT: Den anerkjente sangeren Nancy Wilson døde torsdag etter lang tids sykdom. Foto: BRYAN BEDDER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sangstjernen Nancy Wilson er død – ble 81 år gammel

RAMPELYS 2018-12-14T07:58:37Z

Den prisvinnende artisten sovnet stille inn etter lang tids sykdom.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 14.12.18 08:58

Den verdenskjente og Grammy-vinnende artisten Nancy Wilson er død. Wilson som la musikken på hylla etter sin turné i 2011 gikk bort etter lang tids sykdom i sitt hjem i Pioneertown i California. Det bekrefter hennes manager Devra Hall Levy til Associated Press.

Inspirert av Dinah Washington, Nat King Cole og flere andre stjerner sang Wilson alt fra jazz til «Little Green Apples», og på 1960-tallet slapp hun hele åtte album som nådde topp 20 på Billboard -lista. Hun var mest kjent for sanger som låten som sikret hennes gjennombrudd, «Guess Who I Saw Today», samt 1964-hiten «(You Don’t Know) How Glad I Am».

Her kan du høre «Little Green Apples»:

Selv har hun uttalt at hun først og fremst er jazzartist, men at hun anser seg selv som en «sangstylist».

– Musikken jeg synger i dag var popmusikk på 1960-tallet. Jeg ser på meg selv som en lyrisk oversetter, uttalte hun til The San Francisco Chronicle i 2010.

Wilson ga ut flere titalls album, og flere av dem gjorde hun sammen med andre artister. Hun vant en Grammy for beste vokal på albumet R.S.V.P (Rare songs very personal) i 2005.

Den avdøde artisten har i også medvirket i flere filmer og TV-serier, deriblant «Police Story» og «Hawaii Five-O,».

Wilson var gift to ganger, første gang med trommeslager Kenny Dennis. De ble skilt i 1970. Senere giftet hun seg med Wiley Burton, som døde i 2008.

Nancy Wilson etterlater seg tre barn.