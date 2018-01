Youtuber Benjamin Falmark Foss dømt til å betale Dennis Vareide 140.000 kroner

Publisert: 12.01.18

RAMPELYS 2018-01-12T12:00:21Z

Youtuber og «Farmen kjendis»-deltager Dennis Vareide (27) saksøkte Benjamin Falmark Foss (19) for ærekrenkelser – fikk medhold i retten.

Etter å ha lagt ut flere YouTube -videoer hvor han anklager Dennis Vareide for lovbrudd, ble Benjamin Falmark Foss saksøkt for ærekrenkelser. De to møttes i retten 5. januar.

Fredag kom dommen – Foss dømmes til å betale Vareide 50.000 kroner i oppreising, samt 90.000 kroner i saksomkostninger.

– Det er kjempedeilig. Det var veldig bra å få medhold av dommeren. Det er jo en knusende dom. Det er en lettelse, selv om det var åpenbart hele veien. Så dette er som forventet, sier Vareide til VG.

Vareide og hans advokat Jon Wessel-Aas la i utgangspunktet ned påstand om 130.000 kroner i oppreisning, samt dekking av saksomkostninger.

– Jeg har forståelse for at hans livs- og økonomiske situasjon gjør det vanskelig. Det viktigste var ikke pengene, men å sette et standpunkt. Det har vi gjort, sier Vareide.

Kommer til å fortsette

Foss forteller til VG at han er fornøyd med dommen ettersom det ble et mindre oppreisningskrav enn det først ble lagt fram påstand om. Han forteller også at han ikke tar det så tungt å bli dømt for ærekrenkelse. Selv har han ikke planer om å fjerne videoene på eget initiativ.

– Jeg regner med at dommen sendes til YouTube, som fjerner dem. Det er en prinsippsak, sier han.

– Jeg står fremdeles på mitt om at alle påstandene er sanne, så det blir veldig feil fra min side å fjerne dem av egen vilje, fortsetter han.

Foss forteller også at han kommer til å fortsette med såkalte «exposed»-videoer, men at han vil tilpasse seg.

– Ja, absolutt. Dette kommer ikke til å sette noen stopper for det. Jeg kommer til å tilpasse hvordan jeg ordlegger meg, og komme med «disclaimers» hvor jeg understreket poenget.

Et sentralt poeng under rettssaken var Foss’ bruk av anonyme kilder. Også det sier han at han vil fortsette med.

– Men jeg kommer nok til å forholde meg litt annerledes til anonyme kilder, ettersom jeg gjennom denne saken har fått litt mer kunnskap om at man pålegger seg selv ansvar ved å føre anonyme kilder, sier han.

Kan komme flere søksmål

Vareide forteller også at han ikke er ferdig med saken, selv om det har kommet en dom. Flere har ifølge ham videreformidlet påstandene i sosiale medier, og dersom anklagene ikke blir fjernet, ser han det nødvendig med flere søksmål.

– De er selv ansvarlige for å legge ut det. Da vil vi gå videre mot dem om de ikke fjerner anklagene, sier han.

«Retten kan ikke se det annerledes enn at Foss i videoene klart og tydelig fremsetter en rekke alvorlige beskyldninger mot Vareide om både konkrete straffbare forhold og moralsk fordømmende handlinger» , står det i dommen.

«På bakgrunn av ovennevnte finner retten bevist at Foss i videoene har fremsatt flere ærekrenkende beskyldninger mot Vareide» , står det videre.

«Juridisk bakvendtland»

Beskyldningene ble lagt fram på Foss’ YouTube-kanal i fjor, hvor han driver med såkalte «Exposed»-videoer. Han hevder selv at han avslører kritikkverdige forhold knyttet til andre youtubere. Den første videoen ble lagt ut 11. august, og har rundt 90.000 visninger. Totalt tre videoer ble lagt fram for retten 5. januar.

Wessel-Aas kalte den form for videoer for et «juridisk bakvendtland», hvor det var opp til den anklagede å motbevise beskyldningene.

Dennis Vareide driver sammen med Preben Fjell YouTube-kanalen «PrebzOgDennis» hvor de har en kvart million følgere. Foss’ YouTube-kanal «Tappelino» har 15.000 abonnenter.

