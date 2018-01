Benjamin Falmark Foss i YouTube-saken: – Tror han vil fortsette på samme vis

OSLO TINGRETT (VG) Youtuber Benjamin Falmark Foss (19) sier han vil fortsette med sine skarpe videoer på videokanalen selv om han skulle tape rettssaken der YouTube-kollega og «Farmen kjendis»-aktuelle Dennis Vareide (27) har saksøkt ham for ærekrenkelser.

– Jeg tror jeg kommer til å fortsette på samme vis. Selve rettssaken kommer ikke til å utgjøre noen særlig stor forskjell, sier Foss til VG i en rettspause i Oslo tingrett fredag formiddag.

Der avholdes rettssaken der «Farmen kjendis»-aktuelle Dennis Vareide krever 130.000 kroner av Benjamin Falmark Foss etter å ha blitt beskyldt på YouTube-kanalen hans for å ha begått flere straffbare handlinger.

– Det å få sånne anklager etter seg er hardt, sa Vareide til VG ved en tidligere anledning.

Etter rettssaken forteller Vareide til VG at han er lettet over å være ferdig, og at han ikke er i tvil om at Foss blir dømt.

– Her er det en åpenbart ung kar uten den sterkeste idéen som står der og babler, sier han.

I Oslo tingrett var det så stort oppmøte at dommer Kim Heger besluttet å flytte rettssaken til en større sal.

– Han motsier seg selv

Vareide krever oppreisning på 130.000 kroner fordi han mener at beskyldningene ikke bare er udokumenterte, men usanne – og at de fremstår som fremsatt i ren sjikanehensikt. Vareide gjentar i retten at han ikke kjenner seg igjen i påstandene som er lagt fram av Foss.

Foss mener grunnlaget for rettssaken er feil:

– Hovedkravet er basert på såpass feil grunnlag at vi kommer til å få et utfall eller dom som vil senke kravene betydelig, sier han.

Han legger derfor ned påstand om å bli frikjent.

Dennis Vareide mener motparten er full av selvmotsigelser.

– Han motsier seg selv når det gjelder videoene, noe også dommeren har påpekt flere ganger. De er like feil nå som de var da, sier Vareide.

– Signalsak

Prosessfullmektig og Vareides advokat Jon Wessel-Aas sier under et innlegg i rettssaken at det kan oppfattes at noen i YouTube-miljøet opererer i det de tror er et «lovløst vakuum hvor det ikke gjelder noen grenser for ytringsfriheten».

– Sånn sett blir dette en signalsak, og Vareide håper resultatet han ber om i saken sender signaler i miljøet om at det finnes noen grenser for hvordan man kan opptre, sier Wessel-Aas.

Foss selv mener det ikke er noe «nobelt» over søksmålet.

– Dette handler om å sette en stopper for meg, og ingenting annet.

Under utspørring fra Foss blir stemningen noe opphetet, og Vareide sier:

– Jeg mener det du lager er patetisk innhold.

Foss hevder i retten at han kun har videreformidlet påstander, og at videoene er satire. Han forteller at han ikke har bedt om tillatelse til å videreformidle påstandene han har blitt framlagt på YouTube. Han mener Vareide har misforstått videoene.

– Det går ikke under ren sjikane da det er tydelig at jeg ønsker å stille spørsmålstegn ved maktmisbruk generelt, sier Foss i retten.

Under sitt sluttinnlegg sier Wessel-Aas at videoene ikke framstår som en balansert framstilling av en faktisk sak. Han mener innholdet går inn under grov ærekrenkelse.

– Det framstår som et forsøk på karakterdrap på Dennis Vareide.

På spørsmål fra dommer Hegen om han angrer på noe, svarer Foss at han ville ordlagt seg annerledes i videoene, slik at de ikke kunne tolkes på ulike måter.

Foss stiller uten advokat da han ikke har tilgang på fri rettshjelp i en sivilsak og ifølge ham selv ikke har råd til egen advokat.

«Juridisk bakvendtland»

Beskyldningene ble lagt fram på Foss’ YouTube-kanal, hvor han driver med såkalte «Exposed»-videoer, hvor han hevder at han avslører kritikkverdige forhold knyttet til andre youtubere. Den første videoen ble lagt ut 11. august, og har rundt 90.000 visninger. Totalt tre videoer ble lagt fram for retten.

Wessel-Aas kalte den form for videoer for et «juridisk bakvendtland», hvor det var opp til den anklagede å motbevise beskyldningene.

Dennis Vareide driver sammen med Preben Fjell YouTube-kanalen «PrebzOgDennis» hvor de har en kvart million følgere. Foss’ YouTube-kanal «Tappelino» har 15.000 abonnenter.

Forrige uke var en annen YouTuber i hardt vær etter å ha lagt ut video av en død mann. Den amerikanske stjernen gikk siden ut og beklaget seg:

