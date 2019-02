PROGRAMLEDER: Tuva Fellman leder «Juntafil». I bakgrunnen ser vi reporter Remi Horgar. Foto: Kim Erlandsen, NRKP3

«Juntafil»-podkasten sensurert – for drøyt språk for Apple

«Juntafil» gjorde comeback i går – som podkast. Men du finner den ikke på iTunes. Apple har satt på bremsen.

Publisert: 27.02.19 21:41 Oppdatert: 27.02.19 21:54







Radioprogrammet er tilbake – nå som podkast – for å «gi sitt publikum mer pinlig ærlighet rundt sex, kropp og følelser».

Men da NRK i går skulle legge ut podkasten, støtte de på problemer.

– Vi trodde det var en teknisk feil da vi ikke fikk publisert den. Det var veldig rart, så vi tok kontakt med Apple i USA, forteller podkastsjef Vilde Hjort Batzer (36) til VG.

– Eksplisitt språk

Onsdag fikk de skriftlig tilbakemelding fra Apple om at de bekrefter at «Juntafil» ikke er aktivert fordi «showet er avvist på grunn av eksplisitt språk i tittel, undertitler eller beskrivelse».

VG har sett e-posten fra teknologigiganten, der de skriver:

«Meld tilbake til oss på denne adressen etter at dere har utført korrigeringer, så vil vi vurdere podkasten».

Batzer synes det er svært spesielt at Apple stopper innholdet på denne måten.

– Det er jo et folkeopplysningsprogram for ungdom – om sex, kropp og følelser. Det er naturlig at ordet sex står nevnt når podkasten handler om sex.

Milliontall: Podkaster nådde milepæl

Blokkert filene

Podkasten ligger ute på NRK og Spotify, men hun forteller at lyttere melder inn og lurer på hvorfor de ikke finner den på iTunes.

– «Juntafil» har jo ikke vært på lufta med nye episoder på to år, men vi har hatt alt det gamle materialet liggende også på iTunes. Men nå, da vi skulle starte opp igjen, fjernet Apple også alt det gamle. Det vil si – de har blokkert filene, så det ikke er mulig å søke dem opp. Vi har jo eierskapet på dem, så de kan ikke slette, forklarer Batzer.

Blogger legger opp: – Aldri mer

«Juntafil» gikk første gang på lufta i 2001 og er et av P3s lengstlevende program.

2009: Sex-programlederen blir følsom

Fortviler

Programleder og sexolog Tuva Fellman (31) stiller seg helt uforstående til sensuren.

– Jeg må jo si at jeg blir veldig satt ut hvis det er sånn at Apple sensurerer seksualopplysning. Det er det vi driver med. Vi tar unge på alvor og gir dem ordentlige svar på deres spørsmål, sier hun til VG.

– Det setter en støkk i meg hvis det blir sensurert, og jeg blir egentlig lei meg av. I tillegg er det følelsen av ikke å bli stolt på som allmennkringkaster. Vi er en redaksjon som jobber for å lage et gjennomarbeidet produkt. Jeg håper de snur, sier Fellman.

Fått med deg? Bloggere slettet podkast med kraftige personangrep

Batzer sier at de vil ta kontakt med Apple.

– Så tar vi det derfra. Det er et dilemma, hvorvidt vi skal være tilgjengelige på iTunes eller følge våre egne retningslinjer. Jeg håper det blir en løsning, sier hun.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Apple på den samme e-postadressen som de har signert NRK-brevet med, men så langt kun fått en automatisk bekreftelse på at henvendelsen er mottatt.

NRK har hatt flere program om sex for unge, se VGTV: