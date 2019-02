SAKSØKER: Jerry Seinfeld, her på en humorpris i oktober 2018. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Seinfeld i krangel om Porsche-kjøp

Komiker Jerry Seinfeld leverte mandag inn søksmål mot en bilforhandler i California etter at han selv er blitt anklaget for å selge en uekte veteran-Porsche.

NTB

Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: 26.02.19 06:22 Oppdatert: 26.02.19 07:25







Ifølge søksmålet betalte Seinfeld, som omtaler seg selv som en av verdens mest framstående Porsche -samlere, 1,2 millioner dollar for bilen i februar 2013. Den verdensberømte komikeren kjøpte sportsbilen, som ble solgt som en 1958-modell, fra bruktbilforhandleren European Collectibles i Costa Mesa. Han skal ikke ha visst at bilen var en etterligning før han selv ble saksøkt etter å ha auksjonert den bort for 1,54 millioner dollar i mars 2016.

Seinfelds advokat sier til TMZ:

– Jerry kan ikke klandres i denne saken, men han ønsker å gjøre det rette og gjør derfor dette for å holde European Collectibles ansvarlig for sin autentisitetsgaranti, og får å la retten avgjøre utfallet.

Selskapet som kjøpte bilen av Seinfeld, Fica Frio Ltd., betviler at bilen er ekte, og hevder at Seinfeld var fullstendig klar over hva han gjorde. Det mener at han solgte en falsk vare, og at han bør annullere salget og tilbakebetale alle utgifter.

Det imøtegår Seinfeld i sitt søksmål, der det heter at han som vellykket komiker ikke «trenger å spe på inntektene ved å bygge eller selge etterligninger av sportsbiler».

Han framholder at ansvaret for feilsalget ligger hos selskapet som i utgangspunktet skal ha løyet om bilen og sertifisert den som en Porsche fra 1958.

European Collectibles har ikke kommentert saken.