FAR OG SØNN: Søren Pilmark spiller kong Haakon og Tobias Santelmann kronprins Olav i den nye TV-serien «Atlantic Crossing» som nå er under innspilling på Maihaugen på Lillehammer. Foto: Mattis Sandblad / VG

Søren Pilmark er kong Haakons «dobbeltgjenger» i nytt krigsdrama

LILLEHAMMER (VG) Med bart anlagt for anledningen ligner den danske skuespilleren Søren Pilmark (64) nesten til forveksling på kong Haakon.

Torsdag og fredag er både Pilmark som kong Haakon og kronprins Olav i Tobias Santelmanns skikkelse på plass Maihaugen på Lillehammer for å spille inn dramatiske scener fra krigens første dager for den kommende NRK-serien «Atlantic Crossing».

– Det er nesten skummelt hvor mye jeg ligner på kong Haakon. Det hadde jeg virkelig ikke trodd, sier Søren Pilmark til VG.

Han har en lang karrière bak seg både som skuespiller og regissør i Danmark. Norske kinogjengere og TV-seere vil kanskje huske ham fra «Kon Tiki»-filmen og TV-serien «Kampen om tungtvannet».

– Jeg er veldig beæret over å få lov til å spille kong Haakon i denne serien, fortsetter Pilmark.

SE SÅ LIKE: - Det er nesten skummelt hvor mye jeg ligner på kong Haakon, sier Søren Pilmark om disse to bildene. Foto: Arkiv

Men æren er ikke bare på hans side. Regissør og mannen bak TV-serien som etter planen skal vises ved årsskiftet 2020/21, Alexander Eik, er svært glad for at han har fått med seg Søren Pilmark på laget.

– På grunn av språket måtte vi jo ha en dansk skuespiller, dermed ble det litt færre å velge i. Men Søren er en dyktig skuespiller som gestalter rollen som kong Haakon med verdighet og autoritet. Samtidig får han frem de empatiske og varme sidene ved kong Haakon og det er viktig, sier Alexander Eik.

KRONPRINSESSEN OG PRESIDENTEN: Det gikk mange rykter om kronprinsse Märtha og president Franklin D. Roosevelt under den annen verdens krig. Hvor nære var de egentlig? I «Atlantic Crossing» spiller Sofia Helin, kronprinsessen mens amerikanske Kyle MacLachlan, kjent fra «Twin Peaks», spiller presidenten. Foto: Julie Vrabelova

– Kong Haakon var jo dansk - og han er kjent historisk figur i Danmark også. Jeg har lest mye om kong Haakon - og det som slår meg først og fremst er at han var et veldig anstendig og ordentlig menneske. Han ble valgt av det norske folk til å bli konge og det var oppgave han tok svært alvorlig. Var det noe han var i tvil om, konsulterte han gjerne grunnloven for å finne svaret, sier Pilmark.

«Atlantic Crossing» forteller først og fremst den mer ukjente historien om kronprinsessens flukt fra Norge til Det hvite hus. I serien blir kronprinsse Märtha, som spilles av «Broen»-skuespiller Sofia Helin, en uformell, men sentral maktfigur i Washingtons politiske kulisser i krigsårene.

SIDEN 2011: Regissør og manusforfatter Alexander Eik har jobbet med «Atlantic Crossing» siden 2011. Her i munter samtale med Søren Pilmark og Tobias Santelmann. Foto: Mattis Sandblad / VG

– Det er tre sentrale roller i denne TV-serien. Det er foruten kronprinsesse Martha, kong Haakon og kronprins Olav. Alle er med hele veien, fortsetter Eik.

Tre sentrale personer - som på hver sin måte også representerte tre nordiske kongehus, har også utløst en betydelig større interesse i Sverige og Danmark, enn norske dramaserier vanligvis gjør.

– «Atlantic» er en samproduksjon mellom Norge, Sverige og Danmark. Kronprinsesse Märtha var jo svensk, kong Haakon dansk. Når det gjelder Sverige var jeg særlig spent på hva svenskene tenker om måten vi behandler kong Gustavs sympati med tyskerne på. Det var jo et faktum at kong Haakon følte seg dolket i ryggen av den svenske kongen som trumfet igjennom at tyskerne skulle få lov til å frakte tropper gjennom Sverige og til Norge. Men SVT mente at det var på høy tid at man tok et oppgjør og rettet et kritisk blikk mot denne delen av landets historie, sier Eik.

Etter en halsbrekkende flukt fra nazistene våren 1940, ble kronprinsesse Märtha tvunget til å adskilles fra sin mann og krysse Atlanterhavet for å søke tilflukt i USA. Der ble hun raskt svært godt kjent med verdens mektigste mann: president Franklin D. Roosevelt og det oppstod mange rykter rundt de to.

KRONPRINS OG KRONPRINSESSE: Kronprinsesse Märtha levde et helt annet liv i USA under krigen enn mange har kjent til. Hun spilles av Sofia Helin mens kronprins Olav spilles av Tobias Santelmann Foto: Julie Vrabelova

– Han var utvilsomt svært betatt av kronprinsesse Märtha. Familien hans har senere omtalt henne som «The love of his life». Men hva følte hun for ham? Det var mange spekulasjoner rundt hvorvidt dette var mer enn et vennskap. Men hun så på seg selv som en agent for den norske regjeringen og som presidenten lyttet til. Alt dette var kronprins Olav klar over og han så det som kronprinsesse Märthas oppgave å overtale presidenten til å støtte de allierte, sier Eik som også har skrevet manuskriptet til «Atlantic Crossing» i samarbeid med Linda May Kallestein.

Dette er historien kronprinsessen oppdager at hun har politisk innflytelse, og trer ut av sin beskyttede tilværelse. Gjennom store prøvelser vokser hun til å bli en usynlig, men sentral, maktfigur i Washingtons politiske kulisser.

– Jeg har lest en god del om kronprins Olav og hans historie og brukt noen dager på Nasjonalbibliotek der de har har mye upublisert videomateriale. Mye av det som skjedde i den første delen av krigen har vært godt dokumentert. Men om det som skjedde videre, særlig mellom ham og Martha, har det ikke vært like mye tilgjengelig materiale, forteller Tobias Santelmann

Han er en av de mest populære - og mest brukte norske filmskuespillerne for tiden. Så sent som i fjor høst var han aktuell som Tjstolv Moland i den omdiskuterte filmen «Mordene i Kongo».

– «Atlantic Crosssing» er et familiedrama som skildrer en interessant del av vår historie. Samtidig er ikke dette et en til en portrett av Olav som kronprins. Derfor har det heller ikke vært det viktigste for meg å gå inn i denne rollen på samme måte som jeg for eksempel gjorde med Tjostolv Moland i «Mordene i Kongo», sier han.